18 очок Михайлюка у грі з Портлендом, перемога Атланти Гоукс та мінімальна поразка Сакраменто Леня у НБА

У ніч на 27 грудня було зіграно дев’ять поєдинків у межах Національної баскетбольної ліги (НБА).

Атланта Гоукс у досить напруженому матчі "вирвала" перемогу у Чикаго Буллз – 141:133.

Сакраменто Кінгc Олексія Леня мінімально поступились Детройт Пістонс – 113:114 та продовжили серію поразок до п’яти матчів. Українець провів на паркеті 23 хвилини та набрав 4 очки.

Юта Джаз Михайлюка програла Портленд Трейл Блазерс з рахунком 120:122. Святослав провів на майданчику 24 хвилини та заробив 18 очок.

НБА-2024/25 – регулярний чемпіонат

27 грудня

Вашингтон Візардс – Шарлотт Горнетс 113:110 (34:29, 34:25, 28:33, 17:23)

Орландо Меджик – Маямі Гіт 88:89 (31:22, 21:19, 19:20, 17:28)

Індіана Пейсерс – Оклахома Сіті Тандер – 114:120 (29:19, 32:34, 23:30, 30:37)

Атланта Гоукс – Чикаго Буллз – 141:133 (21:33, 32:31, 38:44, 50:25)

Нью-Орлеанс Пеліканс – Г’юстон Рокетс – 111:128 (22:39, 21:22, 31:41, 37:26)

Мілуокі Бакс – Бруклін Нетс – 105:111 (25:27, 34:24, 23:25, 23:35)

Мемфіс Грізліс – Торонто Репторс – 155:126 (43:35, 35:35, 43:30, 34:26)

Сакраменто Кінгc – Детройт Пістонс – 113:114 (37:34, 31:19, 23:24, 22:37)

Портленд Трейл Блейзерс – Юта Джаз – 122:120 (23:23, 32:31, 26:34, 41:32)

Раніше ЛеБрон Джеймс відзначився одразу трьома "різдвяними рекордами" у грі проти Голден Стейт, а Бостон програв Філадельфії у НБА.