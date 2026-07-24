41-річний Леброн Джеймс визначився з клубом на найближчі два роки

Зірковий баскетболіст Леброн Джеймс обрав Філадельфію Севенті Сіксерс своїм новим клубом.

Про це повідомляє інсайдер Шемс Чаранія.

Сторони уклали дворічний контракт із зарплатою у 8 млн доларів. Перед сезоном-2027/28 Леброн може скористатися опцією гравця, щоб вийти на ринок вільних агентів.

BREAKING: LeBron James is signing with the Philadelphia 76ers on a two-year, $8 million deal with a player option, Klutch Sports Group and Klutch CEO and Game Over show host Rich Paul tells ESPN. pic.twitter.com/ALOlTkgdAV — Shams Charania (@ShamsCharania) July 24, 2026

Форвард був головною ціллю для багатьох команд під час міжсезоння. Філадельфія входила до списку головних претендентів, але фаворитами були: Клівленд, Голден Стейт і Маямі.

Севенті Сіксерс – четверта команда в кар'єрі "Короля". Він виступав за Клівленд (2003-2010, 2014-2018), Маямі (2010-2014) та Лейкерс (2018-2026).

У соцмережах Леброн пояснив, чому так довго був без команди. За його словами, він обдумував, чи любить ще баскетбол.

"Я думав, що закінчив, коли сезон завершився. Я не був готовий оголосити про це відразу і розумів, що мені потрібен час, щоб по-справжньому все обміркувати. Але я майже не сумнівався, що вже зіграв останній матч. На останній прес-конференції я був щирим, коли сказав, що мені потрібно розібратися в собі і зрозуміти, чи все це люблю досі. У результаті я зрозумів, що так".

Він також пообіцяв докласти зусиль, щоб зробити свій новий клуб чемпіоном НБА.

"Я вірю, що можу допомогти Філадельфії Севенті Сіксерс стати чемпіонською командою, і з величезним хвилюванням чекаю можливості вдихнути нову енергію в нову для себе фан-базу і вирушити в цю неймовірну подорож востаннє".

Леброн за кар'єру вигравав чемпіонство чотири (2012,2013, 2016, 2020) рази. Ще шість разів його команди поступалися в фіналах.

Джеймс володіє низкою рекордів у лізі. Зокрема, лідер за кількістю набраних очок у регулярних сезонах, плейоф, лідер за потрапляннями на Матч зірок і в символічні збірні сезону.