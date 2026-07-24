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41-річний Леброн Джеймс визначився з клубом на найближчі два роки

Руслан Травкін — 24 липня 2026, 18:40
41-річний Леброн Джеймс визначився з клубом на найближчі два роки
Леброн Джеймс
Getty Images

Зірковий баскетболіст Леброн Джеймс обрав Філадельфію Севенті Сіксерс своїм новим клубом.

Про це повідомляє інсайдер Шемс Чаранія.

Сторони уклали дворічний контракт із зарплатою у 8 млн доларів. Перед сезоном-2027/28 Леброн може скористатися опцією гравця, щоб вийти на ринок вільних агентів.

Форвард був головною ціллю для багатьох команд під час міжсезоння. Філадельфія входила до списку головних претендентів, але фаворитами були: Клівленд, Голден Стейт і Маямі. 

Севенті Сіксерс – четверта команда в кар'єрі "Короля". Він виступав за Клівленд (2003-2010, 2014-2018), Маямі (2010-2014) та Лейкерс (2018-2026).

У соцмережах Леброн пояснив, чому так довго був без команди. За його словами, він обдумував, чи любить ще баскетбол.

"Я думав, що закінчив, коли сезон завершився. Я не був готовий оголосити про це відразу і розумів, що мені потрібен час, щоб по-справжньому все обміркувати. Але я майже не сумнівався, що вже зіграв останній матч.

На останній прес-конференції я був щирим, коли сказав, що мені потрібно розібратися в собі і зрозуміти, чи все це люблю досі. У результаті я зрозумів, що так".

Він також пообіцяв докласти зусиль, щоб зробити свій новий клуб чемпіоном НБА.

"Я вірю, що можу допомогти Філадельфії Севенті Сіксерс стати чемпіонською командою, і з величезним хвилюванням чекаю можливості вдихнути нову енергію в нову для себе фан-базу і вирушити в цю неймовірну подорож востаннє". 

Леброн за кар'єру вигравав чемпіонство чотири (2012,2013, 2016, 2020) рази. Ще шість разів його команди поступалися в фіналах. 

Джеймс володіє низкою рекордів у лізі. Зокрема, лідер за кількістю набраних очок у регулярних сезонах, плейоф, лідер за потрапляннями на Матч зірок і в символічні збірні сезону. 

Леброн Джеймс НБА

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