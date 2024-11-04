Бойкот чемпіонів, перепалки з Леброном, зневага від топтренерів: складні стосунки Трампа та НБА

Зовсім скоро, 5 листопада, відбудуться вибори президента США. За посаду керівника держави ведуть боротьбу представниця Демократичної партії Камала Гарріс та Дональд Трамп від республіканців.

Здавалося, а який зв’язок вони мають до НБА? Почнемо з найочевиднішого: баскетболісти – це теж виборці. Менш очевидне: зірки спорту – це лідери думок, які мають вплив, до їхніх порад прислухаються, за ними слідкують.

Так, звичайно, Гарріс і близько не Барак Обама, який регулярно відвідує матчі НБА та не приховує свою любов до баскетболу. Проте, політикиня не чужа цьому виду спорту. Вона народилася в Окленді. Саме тут із 1971 до 2019 року грав Голден Стейт. Камала зізнавалася, що завжди підтримувала спортивні команди міста, тому симпатизувала "воїнам" ще до того, як це стало мейнстрімом.

Ба більше, 2021 року Ворріорз присвятили Камалі відео на власному ютуб-каналі та навіть вручили іменну джерсі на честь того, що вона стала першою жінкою на посаді віцепрезидента в історії країни.

Вона активно залучається підтримкою інших баскетболістів. Зокрема, у вересні Гарріс стала гостем подкасту All the Smoke, ведучими якого є ексгравці асоціації Метт Барнс та Стівен Джексон. Можливо, зірки НБА не так "гучно" б її підтримували, але конкурент Гарріс за різними причинами їм чужий.

Трікстер Трамп ще під час першої каденції отримував немало критики від американських представників цього виду спорту. Замість пошуків примирення він користувався фразою "Іду на ви" князя Святослава. Дональд проявляв гордість, ігнорував або намагався відповісти жорстко.

Трамп та чемпіони

Серед американців дуже багато прихильників спорту. Вони мають неймовірну повагу до своїх професійних ліг: НБА, НФЛ, МЛБ та НХЛ. Чемпіони з головним трофеєм мають право завітати до резиденції лідера країни.

Традиція бере початок ще з 1924 року, коли Келвін Кулідж запросив для вшанування тріумфаторів Світової серії з бейсболу Вашингтон Сенаторз. Через "Велику депресію", Другу світову війну та інші проблеми на постійній основі це не завжди вдавалося робити. У класичному виді візити чемпіонів професійних ліг відновилися за президентства республіканця Рональда Рейгана. Обірвалися за часів правління саме Трампа.

Так, були поодинокі випадки у інших президентів. За головування Буша-молодшого кілька гравці переможця Супербоулу-2007 Індіанаполіс Кольтс бойкотували візит через бойові дії в Іраку. Воротар чемпіонів НХЛ-2012 Бостон Брюїнз Тім Томас був невдоволений політикою уряду Обами, тому не прийшов разом із колективом.

Але Трамп переплюнув їх усіх. Переможці НФЛ-2018 Філадельфія Іглз більшістю складу відмовилися – Трамп скасував зустріч. Роком раніше декілька гравців Нью-Інгленд Петріотс, у тому числі й суперзірка Том Бреді, також проігнорували запрошення на зустріч із керівником країни.

Відповідали відмовою деякі представники бейсбольного Бостон Ред Сокс та хокейного Вашингтон Кепіталз, але з баскетболом в одіозного політика не склалося найбільше.

Голден Стейт у сезоні 2016/17 завоював другий титул за три роки. Команда неймовірно популярна на Батьківщині, їх називають тими, хто змінив цей вид спорту. Баскетболісти не дуже хочуть йти на зустріч – натякають про це журналістам, пишуть дописи в акаунтах соцмереж. Дональд, певно, звик до поваги, тому вирішив діяти у різкій манері – сам скасував візит (а потім, як вказано вище, повторить таку дію через рік у бік Філадельфії Іглз) Винуватцем такого рішення він назвав…. Стефена Каррі.

"Візит до Білого дому вважається великою честю для команди-чемпіона. Стефен Каррі вагається, тому запрошення скасовується", – написав Трамп.

Going to the White House is considered a great honor for a championship team.Stephen Curry is hesitating,therefore invitation is withdrawn! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 23, 2017

"Воїни" не прийшли всією командою. Через рік Голден Стейт знову взяв Кубок Ларрі О’Браєна. За цей час у стосунках між ними нічого не змінилося, тому чемпіон НБА обійшовся без діалогу з Президентом другий рік поспіль.

Трамп та Леброн Джеймс

Новак Джокович, Роджер Федерер, Льюїс Гамільтон, Кріштіану Роналду, Том Бреді, Тайгер Вудс, Ліонель Мессі – це ті спортсмени, які за бажання могли б повторити історію Володимира Зеленського. На Батьківщині вони мають неймовірний рейтинг довіри, підтримки та захоплення. У Сполучених штатах хто такий Леброн Джеймс, ймовірно, знає навіть той, хто цікавиться баскетболом, як пересічний житель України скібобінгом чи петанком. Його ім’я знають всі, оскільки він не тільки переписує рекорди, а й має сильну громадську позицію.

Так склалося, що, коли Джеймс вигравав титули, то Трамп не був президентом. Точніше був, але "бабл" в Орландо завершився за декілька місяців до перемоги Байдена. Правда, з Байденом також зустрітися не вдалося – весною 2021 року масові зустрічі було важко організувати через COVID-19.

Та відсутність перемог не завадила зірковому баскетболісту починати конфронтації з законно обраним лідером держави. Леброн не зумів промовчати на рішення Трампа проігнорувати Голден Стейт.

"Відвідування Білого дому було честю до твоєї появи там", – писав Джеймс у вересні 2017.

U bum @StephenCurry30 already said he ain't going! So therefore ain't no invite. Going to White House was a great honor until you showed up! — LeBron James (@KingJames) September 23, 2017

На цьому історія не стихла, а навіть розрослася. Через рік Леброн дав інтерв’ю журналісту Дону Лемону. Спортсмен піддав критиці дії президента. Трамп у твіттері написав: "Джеймс дав інтерв’ю найдурнішій людині світу. Лемон зумів зробити так, щоб Леброн на його фоні виглядав розумним".

Ще більший резонанс викликав рух Black Lives Matter. Президент США звинувачував зірок НБА в "політизації" спорту, коли вони прихиляли коліно перед іграми на честь солідарності з активістами. Джеймс говорив, що для нього важливо боротися за справедливість і він не збирається мовчати.

Іншим наріжним каменем стала стрілянина у місті Кеноша, Вісконсін. Поліція при затриманні афроамериканця Джейкоба Блейка застосувала вогнепальну зброю. Лідер Лейкерс всерйоз розглядав бойкот матчів для привернення уваги щодо насилля з боку правоохоронних органів. Президенту це не подобалося. В інтерв’ю він говорив, що спортсмени, натякаючи на Джеймса, беруть на себе занадто багато.

Звичайно, такі перепалки завершилися тим, що Леброн відкрито підтримав Джо Байдена на виборах 2020 року. Не змінилася думка легендарного гравця і зараз – за 5 днів до виборів він відкрито заявив, що підтримує Камалу Гарріс.

What are we even talking about here?? When I think about my kids and my family and how they will grow up, the choice is clear to me. VOTE KAMALA HARRIS!!! pic.twitter.com/tYYlTmQS6e — LeBron James (@KingJames) October 31, 2024

Трамп та Грайнер

Чемпіонки WNBA взагалі жодного разу не з’являлися для символічної зустрічі з президентом у стінах Білого дому, коли там головував успішний бізнесмен. Та найбільший скандал, з яким був пов’язаний політик, це обмін американської баскетболістки Бріттні Грайнер.

Вона регулярно, починаючи з 2015 року, після сезону в Америці їздила грати в Росію. Тут немає нічого дивного. У європейському жіночому баскетболі, особливо в чемпіонатах Росії, Туреччини та Іспанії, зарплата баскетболісток більша, ніж отримують гравці WNBA. 17 лютого 2022 року Бріттні була затримана в аеропорту Москви, оскільки в картриджах для електронних сигарет було знайдене гашишне масло. Згодом її засудили до дев'яти років позбавлення волі та штрафу в один мільйон рублів, на той момент – приблизно 16 000 доларів.

Повернутись додому в США Бріттні змогла лише 8 грудня 2022 року. Між країнами відбувся обмін ув'язненими – її обміняли на кримінального злочинця Віктора Бута.

Щоб "підколоти" Байдена та демократів трампістам та їхньому лідеру багато не треба. Замість критики Росії за таке суворе покарання відомої спортсменки Дональд почав "кидати іскри" в сторону влади.

"Що це за угода? Обміняти Бріттні Грайнер, баскетболістку, яка відкрито ненавидить нашу країну, на людину, відому як "Торгівець смертю", яка є одним із найбільших торговців зброєю у світі та несе відповідальність за десятки тисяч смертей та жахливих поранень. Яка дурна і непатріотична ганьба для США!" – заявляв він.

"Ніхто не укладає угоди краще, ніж Байден. Ми отримали баскетболістку жіночої НБА, яка ненавидить Америку, а Росія – міжнародного торговця зброєю", - із сарказмом писав у соцмережі "Х" його син Дональд-молодший.

Такі слова ще більше розізлили баскетбольне ком’юніті США по відношенню до Трампа.

Трамп та інші зірки НБА

Інші представники асоціації – від гравців, власників та навіть цілих команд – також не в захваті від висловів претендента на перемогу на виборах-2024.

Один із факапів Трамп допустив під час дебатів із Гарріс. Він вчергове критикував проблеми з міграцією, заявивши, що гаїтяни, які живуть у Флориді, їдять котів та собак.

Такий тезис змусив відреагувати навіть пресслужбу Маямі Гіт. У цьому місті досить велику частину жителів складають етнічні латиноамериканці.

"Наш клуб та його співробітниками, як і місто в цілому, є різноманітною сумішшю яскравих культур, включаючи багатьох членів нашої гаїтянської громади. Хибні уявлення про них є образливими.

На жаль, це робить безневинних людей об'єктами образливих промов та фізичних загроз", – йшлося в офіційному повідомленні клубу з Флориди.

Марк Кьюбан тривалий час був власником Даллас Маверікс. Раніше бізнесмен нічого поганого не говорив про Дональда, але останніми роками відносини між ними зіпсувалися.

"Насправді я спочатку навіть підтримував Дональда (мається на увазі ще 2016 рік – прим.), але потім дізнався його краще", – зізнавався Кьюбан в інтерв’ю іншому контроверсійному представнику Республіканської партії Вівеку Рамасвамі.

Один із найбагатших американців не відкрив деталей, що саме мав на увазі під "дізнався його краще", але цієї осені Кьюбан не робив жодних заяв на підтримку свого колишнього колеги у списках Forbes.

MVP НБА-1993 та учасник легендарної Dream Team Чарльз Барклі не в захваті від політичного діяча. Він звинувачував експрезидента в расизмі, а також говорив, що особисто готовий бити афроамериканця, який буде ходити по вулицях із плакатами на підтримку Трампа.

Протести Black Lives Matter змусили виступити з критикою на адресу тодішнього президента Кевіна Дюранта, Кріса Пола, Джамала Мюррея (хоч він і канадець), Джейлена Брауна та інших. Кріс Пол три місяці тому знявся в ролику на підтримку Гарріс для Мішель Обами.

Трамп не раз різко говорив не найкращі слова в бік трансгендерів та інших представників ЛГБТ. Син колишньої зірки НБА Двейна Вейда у 15-річному віці заявив батьку, що відчуває себе дівчиною.

"Три роки тому Зайон прийшов додому і сказав: "Я хочу поговорити з тобою, я готовий зробити крок вперед і жити так, як я хочу. Хочу, щоб ти називав мене "вона". Наша робота – слухати нашу дитину, допомагати їй у всьому та поважати її рішення", – зізнавався Вейд.

Триразовий чемпіон НБА нерідко акцентує увагу на тому, що не хоче бачити головною людиною країни того, хто не поважає та не буде піклуватися про таких як його син.

У середині липня на Трампа стався замах. Як показали опитування, йому це додало рейтингу. Сестра форварда Бостона Ела Горфорда вважала, що це інсценування.

"Сумніваюся, що секретна служба дозволила б йому позувати відкрито так довго, як він це робив, якби в натовпі був справжній стрілець... Я не стала б виключати, що команда Трампа могла це інсценувати. Оточення Трампа вже використовує ці зображення, щоб прославити його", – написала дівчина.

Анна Горфорд і надалі не приховувала своєї не любові до лідера Республіканської партії. На початку жовтня у коментарі під новиною, яка пов’язана з Трампом, вона назвала його "абсолютним психопатом".

Трамп та легенди тренерського цеху

Нещодавно наставник Мілвокі Док Ріверс закликав людей добре думати про свій вибір під час голосування. Досвідченого фахівця засмутив факт, що на минулих виборах за Трампа проголосували 80 млн земляків.

Та найбільшими критиками є легенди ліги Стів Керр та Грегг Попович. Коуч Сперс роками різними аргументами, жартами та навіть образами ставить під сумнів адекватність 45-го президента США. Нещодавно іменитий фахівець на прессконференції 11 хвилин обговорював його дії та вчинки.

"Він жалюгідний, він маленький, він скиглій. Ми всі це знаємо. Ви б не дозволили йому доглядали за своїми дітьми, ви б не найняли його, якби у вас був малий бізнес. Чи хочете ви, щоб ця людина була у твоєму бізнесі? Без варіантів", – резюмував тоді Попович.

Стів Керр під час кар’єри гравця встиг пограти під керівництвом Поповича. Навряд чи вони на початку 00-их серйозно обговорювали політику, але зараз їх погляди на рух країни однакові. Керр – прихильник цінностей демократів. Його також лякає можливе повернення в овальний кабінет досить непередбачуваного Трампа.

Нещодавно тренер Ворріоз навіть завітав на Демократичний національний з'їзд, де назвав не тільки причини, чому хоче перемоги Гарріс, а й розповідав про недоліки її опонента. Керр на завершення заявив, що після підрахунку голосів вони зможуть попрощатися з Дональдом Трампом, сказавши йому "на добраніч" повторивши культове святкування Стефена Каррі (Night Night),.

"In the words of the great Steph Curry, we can tell Donald Trump... night night!"



Steve Kerr at the Democratic National Convention 🤣pic.twitter.com/HcGs9jv4UQ — ClutchPoints (@ClutchPoints) August 20, 2024

На замах він зреагував і близько не так як Анна Горфорд. Популярний тренер назвав це жахливим епізодом.

Підтримка Трампа – це фріки, диваки та бійці UFC

Кажуть, що протилежності притягуються. У взаємовідносинах між магнатом та гравцями в баскетбол все навпаки. Його підтримують ті, хто схожий поведінкою на нього: диваки, ексцентричні та епатажні особистості.

Денніс Родман п’ять разів вигравав чемпіонство та тричі ламав свій статевий член. Також він відомий за романом із співачкою Мадонною, дивним стилем одягу, фарбуванням волосся та дружбою з Кім Чен Іном.

Найкращий "ребаундер" в історії НБА давно товаришує з республіканцем, тому ще 2015 року висловив йому свою підтримку.

"Ми знайомі вже багато років. Америці не потрібен черговий політик, їй потрібний бізнесмен як містер Трамп", - написав він.

У 2018 році Трамп та Кім Чен Ін зустрілися особисто. Денніс занадто емоційно відреагував на це. Колишній стартер легендарних Чикаго Буллз кінця 90-их сказав, що "тепер щасливий" і розплакався. За всі ці роки риторика "черв’яка" не змінилася – він і досі підтримує мільярдера та всі його дії.

Ройс Вайт був обраний на драфті-2012 під високим №16. Кар’єра не задалася через страх перельотів. У лізі, де за 5 місяців команди проводять 82 гри, з такою психологічною проблемою затриматися складно.

Невдовзі він завершив кар’єру й знайшов себе у політиці. Двері у цей напрям йому відкрив Стів Беннон. Беннон – політолог, активіст, він допомагав штабу Трампа на виборах-2016. Діалоги під час подкастів вплинули на погляди та риторику колишнього баскетболіста. Він палко підтримує Трампа та навіть є кандидатом від республіканців на посаду сенатора штату Міннесоти.

Серед діючих гравців Національної баскетбольної асоціації Гарріс не підтримує Джонатан Айзек. Він афроамериканець, але не був згоден з поглядами BLM. Форвард Орландо зізнавався, що йому більше симпатизують консервативні погляди та ідеї Трампа.

Більшість відомих бійців UFC, навпаки, досить активно виступаю за повернення колишнього підприємця на посаду глави країни. Особливо дружні стосунки він має з президентом промоції Дейною Вайтом. Колбі Ковінгтон через свою повагу до Трампа викликав Леброна в октагон та постійно носив мерч із написом "Make America Great Again". Дастін Пор’є, Хорхе Масвідаль, Тіто Ортіс та інші бійці також давно визначилися зі своїм фаворитом.