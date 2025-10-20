18-й рік в НБА: Вестбрук відповів на чутки про завершення кар'єри

Зірковий розігруючий Сакраменто Кінгз Расселл Вестбрук відповів на питання про плани завершити кар'єру.

Слова 36-річного баскетболіста наводить Кріс Хейнс.

Наступний регулярний сезон НБА стане для Вестбрука вже 18-м. Тому Расті очікувано отримав запитання щодо його планів на майбутнє. Незважаючи на помітний спад, Вестбрук не збирається йти з баскетболу. Повідомляється, що Броуді планує грати і після сезону-2025/26.

Коли його запитали, чи буде наступна кампанія для нього останньою, Расселл саркастично посміявся і не менш саркастично відповів: "Так, звичайно".

Russell Westbrook on potentially retiring after this season:



“Yeah right.” 😭



(via @MattGeorgeSAC)pic.twitter.com/tMg5piAysn — Legion Hoops (@LegionHoops) October 19, 2025

Нещодавно Расселл Вестбрук залишив ринок вільних агентів, підписавши однорічний контракт із Сакраменто Кінгз.

У минулому сезоні захисник виступав за Денвер Наггетс. У 75 матчах регулярки Вестбрук набирав у сеередньому 13,3 очка, 4,9 підбирань та 6,1 передачі.

