Хочу мати можливість вибору, – Каррі зробив заяву щодо свого майбутнього

Титулований лідер Голден Стейт Ворріорз Стефен Каррі поговорив про те, чи збирається він йти з баскеттболу у найближчому майбутньому

Про це 37-річний баскетболіст розповів в інтерв'ю EssentiallySports.

У березні наступного року Каррі виповниться 38 років, проте "Шеф" не подає ознак ігрового спаду. Чинний контракт Стефа з Голден Стейт діятиме до кінця сезону-2026/27, і він хотів би сам вирішвати, коли його кар'єра завершиться.

"Все, що я скажу, це те, що я просто хочу мати можливість вибору, і якщо я маю законне право грати, то я хочу мати можливість грати. Я не знаю, чи це матиме сенс і чи я цього захочу, як би там не було. Але якщо я можу ухвалити рішення і це рішення не ухвалюється за мене, це дуже важливий момент", – сказав Каррі.

У минуому регулярному сезоні Стефен Каррі провів 70 матчів, у яких набирав у середньому 24,5 очка, 4,4 підбирання та 6 передач з реалізацією кидків 44,8% з гри, 39,7% триочкових та 93,3% штрафних.

Нагадаємо, що Стефен Каррі та його Голден Стейт відкриватимуть нову кампанію НБА матчем проти Лейкерс. Ця гра відбудеться в ніч на 22 жовтня.

Раніше стало відомо, що колишній одноклубник Каррі Кевін Дюрант погодив новий багаторічний контракт із Х'юстоном.