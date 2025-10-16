Вестбрук стане гравцем Сакраменто

36-річний зірковий розігруючий Расселл Вестбрук домовився про контракт із Сакраменто.

Про це повідомив інсайдер Шемс Чаранія.

MVP ліги 2017 року розпочинає свій 18-й сезон у НБА. Расселл отримав однорічний контракт, за який заробить, 3,6 млн доларів.

Очікується, що гравець підпише угоду у четвер та приєднається до команди у п’ятницю.

Минулий сезон Расселл Вестбрук провів у складі Денвер Наггетс. У 75 матчах регулярки він набирав у середньому 13,3 очка, 4,9 підбирання та 6,1 передачі.

Нагадаємо, що раніше про завершення кар'єри оголосив Джон Волл, який останні два роки залишався без контракту в НБА.