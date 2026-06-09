Сан-Антоніо скоротив відставання від Нью-Йорку в очній фінальній серії НБА

У ніч проти 9 червня відбулося третє протистояння між Нью-Йорком та Сан-Антоніо у фінальному раунді Національної баскетбольної асоціації.

"Сперс" у вольовому стилі обіграли суперника завдяки ударним третій та четвертій чвертям. Сан-Антоніо скоротив відставання до мінімуму в очній дуелі до 1:2.

НБА – раунд плейоф

Фінал, третій матч, 9 червня

Нью-Йорк – Сан-Антоніо 111:115 (22:33, 42:24, 27:35, 20:23)

Найрезультативнішими гравцями поєдинку стали захисник Нью-Йорку Джейлен Брансон (20 очок, 5 підбирань та 6 перехоплень) та центровий Сан-Антоніо Віктор Вембаньяма (29 балів, 9 підбирань та 2 перехоплення).

Напередодні була інформація, що "Нікс" посилив заходи безпеки на третьому матчі фіналу НБА.