Нью-Йорк на виїзді обіграв Сан-Антоніо в першому матчі фіналу НБА

У місті Сан-Антоніо, штат Техас, розпочалася фінальна серія НБА. На арені "Frost Bank Center" місцеві Сперс приймали Нью-Йорк Нікс.

Гості здобули перемогу з рахунком 105:95.

Баскетбол – фінал НБА-2025/26

4 червня, перша гра

Сан-Антоніо – Нью-Йорк 95:105 (27:19, 28:29, 21:28, 19:29)

Переможці Заходу за підтримки рідної публіки добре розпочали гру. Лідером неочікувано став молодий Ділан Харпер. Захисник за 6 хвилин ігрового часу в першій чверті набрав 10 очок.

До великої перерви Нікс зуміли відквитати лише 1 бал, але в третій чверті Карл-Ентоні Таунс чудово "закрив" Вембаньяму, а також почали залітати триочкові.

В останні 12 хвилин Нью-Йорк зробив ривок 8-0, де всі очки набрав Джейлен Брансон.

Сперс й не думали здаватися – 95:94 на їхню користь за 2:16 до кінця, але після цього вони не набирали очок до кінця гри. Звичайно, Нікс зуміли скористатися цим, щоб виграти гру.

corner 3. BANG ‼️ pic.twitter.com/hFVobs3SVF — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) June 4, 2026

Найрезультативнішим гравцем матчу став Джейлен Брансон – 30 очок. Карл-Ентоні Таунс набрав 18 очок і зібрав 12 підбирань.

За Сперс 26 очок, 12 підбирань та 3 блок-шота оформив Віктор Вембаньяма.