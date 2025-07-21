Чемпіон Латвії продовжив контракт з українським захисником

Український баскетболіст Ілля Сидоров продовжить виступати у складі латвійської команди ВЕФ.

Про це повідомила пресслужба клубу.

У сезоні Латвійсько-естонської баскетбольної ліги Сидоров набирав у середньому 10,9 очка, 5,1 передачі та 3,5 підбирання. Він також допоміг клубу здобути три чемпіонські трофеї.

До переходу у ВЕФ 28-річний баскетболіст протягом двох сезонів виступав за Прометей.

Зазначимо, що за ВЕФ також виступають українці Іссуф Санон та В'ячеслав Бобров.

У лютому ВЕФ переміг у Кубку Латвії, а на початку квітня став тріумфатором Латвійсько-Естонської ліги, а вже у травні троє українських баскетболістів допомогли клубу здобути чемпіонство Латвії.