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🥇Три гравці збірної України допомогли клубу ВЕФ стати чемпіоном Латвії

Руслан Травкін — 23 травня 2025, 07:31
🥇Три гравці збірної України допомогли клубу ВЕФ стати чемпіоном Латвії
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Гравці збірної України Іссуф Санон, В'ячеслав Бобров та Ілля Сидоров – чемпіони Латвії.

Ризький ВЕФ здолав іншу столичну команду Вентспілс у фінальній серії з рахунком 3:1. Вирішальний матч команда українців виграла з рахунком 93:91. 

Іссуф Санон набрав 25 очок і віддав 11 асистів. Бобров також оформив дабл-дабл: 18 очок + 12 підбирань. Сидоров додав 3 очки та 4 результативні передачі.

Нагороду MVP фінальної серії отримав капітан ВЕФ досвідчений Дайріс Бертанс. 

Іссуф Санон і MVP фіналу Дайріс Бертанс
Іссуф Санон і MVP фіналу Дайріс Бертанс
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Зазначимо, що для українців це не перший трофей цього сезону. У лютому ВЕФ переміг у Кубку Латвії, а на початку квітня став тріумфатором Латвійсько-Естонської ліги

Баскетбольний клуб ВЕФ був заснований у 1958 році, але в 1992 припинив існування. Відродження сталося в 2007 році. За цей період клуб зумів 12 разів стати чемпіоном країни. 

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Ілля Сидоров

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