🥇Три гравці збірної України допомогли клубу ВЕФ стати чемпіоном Латвії

Гравці збірної України Іссуф Санон, В'ячеслав Бобров та Ілля Сидоров – чемпіони Латвії.

Ризький ВЕФ здолав іншу столичну команду Вентспілс у фінальній серії з рахунком 3:1. Вирішальний матч команда українців виграла з рахунком 93:91.

Іссуф Санон набрав 25 очок і віддав 11 асистів. Бобров також оформив дабл-дабл: 18 очок + 12 підбирань. Сидоров додав 3 очки та 4 результативні передачі.

Нагороду MVP фінальної серії отримав капітан ВЕФ досвідчений Дайріс Бертанс.

Іссуф Санон і MVP фіналу Дайріс Бертанс lbl.basket.lv

Зазначимо, що для українців це не перший трофей цього сезону. У лютому ВЕФ переміг у Кубку Латвії, а на початку квітня став тріумфатором Латвійсько-Естонської ліги.

Баскетбольний клуб ВЕФ був заснований у 1958 році, але в 1992 припинив існування. Відродження сталося в 2007 році. За цей період клуб зумів 12 разів стати чемпіоном країни.