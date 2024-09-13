Гравець збірної України пояснив, чому вирішив приєднатися до скромного французького клубу

Плеймейкер збірної України Ілля Сидоров пояснив, чому обрав клуб Фос-сюр-Мер, який грає у другому дивізіоні Франції.

Слова українця цитує клубна пресслужба.

"Перед тим, як я прийшов, я спілкувався з людьми, які знали клуб, і мені сказали, що це хороший клуб, з людьми, які стають тобі рідними. Це те, що я тут бачу з першого дня.

Передсезоння було важким, ми почали з важких поразок, але для цього підготовка і створена. Ми починаємо знайомитися, і я продовжую дізнаватися про цю лігу, яку я ще не знаю.

Я також бачу, що у нас є хороші гравці та хороші особистості, і що ми можемо досягти чогось разом. Потенціал є, ми це бачили в останніх матчах", – сказав Сидоров.