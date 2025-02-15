Дніпро здобув 20-ту поспіль перемогу в чемпіонаті України

У суботу, 15 лютого, відбувся матч чемпіонату України з баскетболу, в якому Дніпро переміг БК Рівне.

Поєдинок завершився з рахунком 78:65.

Чинний чемпіон України забезпечив себе комфортною перевагою вже після другої чверті. Тож перемога рівнян в останній чверті жодним чином не вплинула на кінцевий результат.

Найкращим гравцем поєдинку став центровий Дніпра Сергій Загреба. Він набрав 20 очок, здійснив 5 підбирань та віддав 2 передачі.

Дніпряни продовжують очолювати турнірну таблицю. Також Дніпро продовжив виграшну серію до 20 матчів. Клуб перемагав у всіх поєдинках цього сезону.

Чемпіонат України з баскетболу – Суперліга-2024/25

15 лютого

БК Рівне – Дніпро 65:78 (16:22, 13:23, 17:19, 19:14)

У попередньому матчі дніпряни обіграли Старий Луцьк. Рівне в останньому поєдинку здолало БК Запоріжжя.

Нагадаємо, Дніпро має результат 20-0. Київ-Баскет (17-7) йде слідом. Черкаські Мавпи (12-11) посідають третє місце. Аутсайдером сезону є Говерла, яка за 20 поєдинків здобула 3 перемоги.