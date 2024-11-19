Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Монако визначився із пріоритетною кандидатурою на місце звільненого екстренера Києва та Донецька

Олексій Погорелов — 19 листопада 2024, 18:16
Монако визначився із пріоритетною кандидатурою на місце звільненого екстренера Києва та Донецька
Янніс Адетокумбо та Васіліс Спануліс
BasketNews

Монако зацікавлений в тому, щоб Васіліс Спануліс став новим головним тренером команди, проте сторони ще нічого не погодили.

Про плани французької команди повідомляє BasketNews.

"Червоно-білі" встановили перший контакт з агентом 42-річного спеціаліста, висловивши зацікавленість у тому, щоб він зайняв посаду, яку ще кілька днів тому обіймав Саша Обрадович, звільненого через погані виступи команди у цьому сезоні.

У Монако можуть виникнути проблеми із запрошенням Спануліса, адже він зараз працює зі збірною Греції, яка на цьому тижні проведе два матчі проти Великої Британії у межах кваліфікації Євробаскету-2025. Наразі греки лідирує у групі F, вигравши перші два поєдинки.

Читайте також :
Легендарний гравець Чикаго Буллз помер після боротьби з раком

Варто зазначити, що у Спануліса немає досвіду тренерської роботи в Євролізі. Однак він має величезний ігровий досвід: Васіліс тричі ставав чемпіоном Євроліги та є триразовим MVP Фіналу чотирьох.

Спануліс очолив збірну Греції у 2023 році. Разом із нею він дійшов до чвертьфіналу Олімпіади-2024, де вони програли діючому чемпіону світу збірній Німеччині.
Монако

Монако

Перша відставка сезону: клуб Євроліги звільнив колишнього тренера Києва та Донецька
Ексфорварда збірної Франції визнали винним у зґвалтуванні
ПСЖ переміг Анже, Монако здолав Страсбург в 11 турі Ліги 1
Олімпіакос в дербі переграв Панатінаїкос, Барселона розгромила Басконію у 8 турі Євроліги
Реал – Мілан, Ліверпуль – Баєр, Спортинг – Манчестер Сіті: розклад матчів Ліги чемпіонів

Останні новини