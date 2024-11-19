Монако визначився із пріоритетною кандидатурою на місце звільненого екстренера Києва та Донецька

Монако зацікавлений в тому, щоб Васіліс Спануліс став новим головним тренером команди, проте сторони ще нічого не погодили.

Про плани французької команди повідомляє BasketNews.

"Червоно-білі" встановили перший контакт з агентом 42-річного спеціаліста, висловивши зацікавленість у тому, щоб він зайняв посаду, яку ще кілька днів тому обіймав Саша Обрадович, звільненого через погані виступи команди у цьому сезоні.

У Монако можуть виникнути проблеми із запрошенням Спануліса, адже він зараз працює зі збірною Греції, яка на цьому тижні проведе два матчі проти Великої Британії у межах кваліфікації Євробаскету-2025. Наразі греки лідирує у групі F, вигравши перші два поєдинки.

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Варто зазначити, що у Спануліса немає досвіду тренерської роботи в Євролізі. Однак він має величезний ігровий досвід: Васіліс тричі ставав чемпіоном Євроліги та є триразовим MVP Фіналу чотирьох.