Перша відставка сезону: клуб Євроліги звільнив колишнього тренера Києва та Донецька

Баскетбольний клуб Монако відправив у відставку сербського фахівця Сашу Обрадовича.

Про це повідомила клубна пресслужба.

Керівництво клубу прийняло таке рішення після поразки від Ле-Мана (74:86) у чемпіонаті Франції. Це перша відставка в Євролізі сезону-2024/25. Його замінить Манучар Маркоїшвілі, який поки що буде виконувачем обов'язки.

Монако має один із найвищих бюджетів серед команд Євроліги, але розпочав сезон із показника 6-4 і йде поза зоною плейоф. У чемпіонаті Франції показник 6-3 і лише 4 місце.

55-річний Обрадович очолив клуб влітку 2021 року. До цього він працював із клубами з різних країн.

Зокрема, тренував й українські Київ та Донецьк. Під його керівництвом донецький клуб став чемпіоном Суперліги сезону 2011/12. Маркоїшвілі грав за БК Київ, коли Обрадович був тренером.