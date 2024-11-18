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Перша відставка сезону: клуб Євроліги звільнив колишнього тренера Києва та Донецька

Руслан Травкін — 18 листопада 2024, 20:38
Перша відставка сезону: клуб Євроліги звільнив колишнього тренера Києва та Донецька
instagram.com/asmonaco_basket/

Баскетбольний клуб Монако відправив у відставку сербського фахівця Сашу Обрадовича.

Про це повідомила клубна пресслужба.

Керівництво клубу прийняло таке рішення після поразки від Ле-Мана (74:86) у чемпіонаті Франції. Це перша відставка в Євролізі сезону-2024/25. Його замінить Манучар Маркоїшвілі, який поки що буде виконувачем обов'язки.

Монако має один із найвищих бюджетів серед команд Євроліги, але розпочав сезон із показника 6-4 і йде поза зоною плейоф. У чемпіонаті Франції показник 6-3 і лише 4 місце.

55-річний Обрадович очолив клуб влітку 2021 року. До цього він працював із клубами з різних країн.

Зокрема, тренував й українські Київ та Донецьк. Під його керівництвом донецький клуб став чемпіоном Суперліги сезону 2011/12. Маркоїшвілі грав за БК Київ, коли Обрадович був тренером.

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