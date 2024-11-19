Легендарний гравець Чикаго Буллз помер після боротьби з раком

Після довготривалої боротьби з раком у віці 81 року помер легендарний гравець Чикаго Буллз 1970-х років Боб Лав.

Про смерть баскетболіста на своєму сайті повідомляє НБА.

"З джерсі з його 10-м номером, що висить під дахом Юнайтед Центру, його досягнення на майданчику назавжди закарбовані в історії. Але вплив Боба вийшов за межі баскетболу. Він став надихаючою фігурою і пристрасним громадським послом Буллз, присвятивши себе благодійності та надихнувши незліченну кількість людей своїми мотиваційними промовами. Ми глибоко вдячні за його внесок і спадщину у Чикаго як на майданчику, так і поза ним", - йдеться у заяві Чикаго Буллз.

Jerry & Michael Reinsdorf on the passing of Bob Love:



Read ➡️ https://t.co/b6Yf2klkW7 https://t.co/SmfYVykBT3 pic.twitter.com/onCjSSHBgf — Chicago Bulls (@chicagobulls) November 19, 2024

Читайте також : Лейкерс побудують статую легенди НБА, який виграв 9 чемпіонств у різних ролях

Боб Лав провів в НБА 11 років. Він був обраний під загальним 33-м піком на драфті 1965 року командою Цинциннаті Роялс (зараз Сакраменто Кінгз).

У складі Чикаго форвард провів неповні 8 сезонів, у які набирав у середньому 21,3 очка та 6,8 підбирання за гру.

У період з 1970 по 1973 рік Лав їздив на Матч всіх зірок. На його рахунку також два потрапляння до другої символічної збірної (1971, 1972) та три потрапляння до другої захисної збірної (1972-1974).

У січні 1994 року Лав став другим гравцем в історії Чикаго, чий номер був виведений з обігу, приєднавшись до Джеррі Слоуна. У січні цього року Боб Лав був частиною інавгураційного класу "Кільця пошани" Буллз.