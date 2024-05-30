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Кіф став головним тренером Вашингтона

Микола Дендак — 30 травня, 07:59
Кіф став головним тренером Вашингтона

Браян Кіф позбувся приставки тимчасового виконувача обов'язків головного тренера та став наставником Вашингтона.

Про це повідомляє ESPN.

Про умови контракту наразі не відомо. Зазначимо, що спеціаліст проводить перший сезон у Візардс. Він очолив команду 25 січня, замінивши Уеса Анселда-молодшого.

На той момент на рахунку Вашингтона було 7 перемог та 36 поразок. В період тренерства Кіфа команда виграла 8 разів та 31 раз поступилася.

Зрештою Візардс завершили сезон на передостанньому місці Східної конференції Національної баскетбольної асоціації, випередивши Детройт.

Нагадаємо, напередодні лідер Східної конференції Бостон вчетверте поспіль здолав Індіану та став першим фіналістом НБА. У фіналі Заходу Міннесота вперше перемогла Даллас, рахунок у серії 3:1.

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