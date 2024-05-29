Інтрига жива: Міннесота вперше перемогла Даллас у фіналі Заходу НБА

Міннесота здобула перемогу над Далласом у четвертому матчі фіналу Західної конференції Національної баскетбольної асоціації.

Поєдинок завершився з рахунком 100:105.

Найрезультативнішим гравцем матчу став атакувальний захисник Міннесоти Ентоні Едвардс, який набрав 29 очок.

Головна зірка Далласа Лука Дончич зумів зробити трипл-дабл (28+15+10), проте цього не вистачило, щоб перемогти та закінчити серію.

НБА — фінал Західної конференції

29 травня

Даллас — Міннесота 100:105 (20:27, 29:22, 24:29, 27:27)

(Рахунок у серії 3:1)

Відтак Міннесота вперше перемогла Даллас та скоротила відставання у серії (3:1). Наступний поєдинок відбудеться 31 травня, знову на паркеті Маверікс.

Напередодні Бостон українця Святослава Михайлюка обіграв Індіану та став першим фіналістом НБА.