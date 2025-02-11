Скапінцев допоміг Ріп Сіті Ремікс здобути перемогу в G-Лізі

Український центровий Дмитро Скапінцев допоміг Ріп Сіті Ремікс обіграти Сіу Фоллз Скайфорс у межах регулярного чемпіонату G-ліги.

Уродженець Черкас набрав 12 очок (5/7 двоочкові, 2/2 штрафні), зробив 5 підбирань, 4 асисти, 2 перехоплення, а також 2 блок-шоти. Для Скапінцева ця гра стала п'ятою поспіль у стартовій п'ятірці команди.

Ріп Сіті Ремікс продовжує посідати 11 сходинку в турнірній таблиці Західної конференції. Нагадаємо, що для виходу в плейоф необхідно потрапити до першої шістки конференції за підсумками регулярного чемпіонату.

Напередодні Лос-Анджелес Лейкерс у дебютній грі Луки Дончича розгромив Юту українця Святослава Михайлюка. Ще один вихованець черкаської школи баскетболу на паркет не виходив.

Також стало відомо, що арбітражна комісія з трьох осіб стала на бік майбутніх власників Міннесоти Тімбервулвз Марка Лора та Алекса Родрігеса в питанні купівлі-продажу з нинішнім власником Гленом Тейлором.