Легендарний бейсболіст та бізнесмен продовжать процес купівлі Міннесоти

Арбітражна комісія з трьох осіб стала на бік майбутніх власників Міннесоти Тімбервулвз Марка Лора та Алекса Родрігеса в питанні купівлі-продажу з нинішнім власником Гленом Тейлором.

Про це повідомляє ESPN.

Легендарний бейсболіст Родрігес та бізнесмен Лор, які є близькими друзями, зможуть продовжити процес придбання клубу та стануть мажоритарними власниками франшизи.

Рішення призначає голосування серед інших власників НБА, щоб розв'язати питання контролю над франшизою. Очікується, що голосування ради керівників буде присвячене завершенню остаточних виплат.

Арбітри вирішили, що Тейлор порушив умови договору купівлі-продажу, коли 28 березня минулого року оголосив, що Лор і Родрігес пропустили термін виплати 600 мільйонів доларів, що забезпечило б їм мажоритарний контроль над командами на 80%.

Нагадаємо, що Глен Тейлор погодився продати баскетбольну франшизу Лорі та Родрігес у 2021 році за 1,5 мільярда доларів, при цьому купівля відбувається в три етапи.

Майбутні власники Міннесоти не погодилися з інтерпретацією контракту Тейлором і вважали, що мають право на 90-денну відстрочку. Справу було передано до арбітражу, де в листопаді відбулося тижневе слухання. Інвестори вже купили близько 36% команди за понад 500 мільйонів доларів у двох попередніх угодах.

За інформацією ESPN, Марк Лор та Алекс Родрігес зуміли довести, що зібрали 950 млн доларів та готові завершити купівлю команди. Зазначається, що фінансову допомогу їм надали колишній мер Нью-Йорка Майкл Блумберг та колишній генеральний директор Google Ерік Шмідт.

Для остаточного завершення угоди щонайменше 23 з 30 нинішніх керівників клубів НБА не схвалять перехід. Лор і Родрігес протягом останніх місяців зустрічалися з десятками власників команд, намагаючись заручитися їх підтримкою в майбутньому голосуванні.

Раніше стало відомо, що ексзірка Національної баскетбольної асоціації (НБА) Деррік Роуз став інвестором проєкту Магнуса Карлсена Freestyle Chess.