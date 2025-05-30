ФБУ дискваліфікувала двох українських тренерів за спробу підкупити арбітра

Комісія з правових відносин ФБУ прийняла рішення про дискваліфікацію двох тренерів строком на один рік.

Про це повідомляє сайт Федерації.

Вчора, 29 травня, за допомогою відеоконференцзв’язку відбулося засідання комісії, під час якого були розглянуті справи Валерія Жартуна та Андрія Кальніченка. Вони пропонували арбітру Сергію Сальникову "неправомірну вигоду" з метою впливу на результат.

Згідно з джерелом, це відбулося перед матчем чемпіонату України ВЮБЛ серед юнаків 2013 року народження між командами SBA (Одеса) та СДЮШОР ім. Літвака Б.Д. (Одеса). Ця гра проходила 4 травня цього року в Рівному.

У підсумку Комісія з правових відносин ФБУ ухвалила рішення призупинити дію тренерських ліцензій Жартуна та Кальніченка строком на 1 рік та зобов’язати виплатити обов’язковий грошовий внесок на користь ФБУ 50 тисяч гривень кожному, у строк до 1 вересня 2025 року.

Нагадаємо, що визначився розширений склад збірної України U-20 на Євробаскет-2025 у Дивізіоні А.

Раніше стало відомо, що фіналіст Євроліги увійшов до тренерського штабу збірної України.