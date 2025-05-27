Фіналіст Євроліги увійшов до тренерського штабу збірної України

Один із найкращих українських баскетболістів в історії Сергій Гладир буде асистентом Айнарса Багатскіса в національній збірній.

Про це повідомила Федерація баскетболу України.

Асистентами головного тренера в національній команді також продовжать працювати Валерій Плеханов та Раймондс Фелдманіс.

36-річний Гладир завершив кар'єру в 2019 році. Влітку 2020 року почав працювати в тренерському штабі Монако. Кілька днів тому цей клуб програв Фенербахче у фіналі Євроліги.

В якості тренера монегасків український тренер двічі ставав чемпіоном Франції (2023, 2024), срібним призером французької першості (2022), переможцем Кубку Франції (2023), посідав третє місце в Євролізі (2023), а також ставав чемпіоном Єврокубку (2021).

Гладир – вихованець МБК Миколаїв. За цей клуб він грав до 2009 року. Був обраний на драфті НБА-2009 під №49, але від клубів найсильнішої ліги світу контракт так і не отримав.

Виступав за іспанські Манресу та Фуенлабраду, а також Нантер і Нансі. З 2015 до 2019 року був гравцем Монако.