Талановита українка опинилася у трійці кращих за трьома показниками другого етапу Жіночої серії

Гравчиня збірної України Катерина Коваль провела індивідувально дуже успішний другий етап Жіночої серії з баскетболу 3х3.

Про це повідомляє ФБУ.

Україна зупинилася за крок до фіналу турніру, поступившись у півфіналі майбутньому переможцю Австралії з рахунком 16:21.

В чотирьох матчах Жіночої серії Коваль зібрала 25 очок, 26 підбирань, 5 блок-шотів та 3 передачі.

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19-річна українка розділила друге місце за кількістю блоків із Сайшею Грант-Аллен (Канада). Вони поступилися тільки Сарі Стронг (США, 7 блок-шотів).

Також Катерина посіла третє місце за кількістю підбирань, програвши в цьому показнику німкеням Сарі Поллерос (30 підбирань) та Амі Дегбеон (27 підбирань).

Варто зазначити, що у Топ-5 за результативністю разом із Коваль опинилася ще й Міріам Уро-Ніле, яка також у сумі зібрала 25 очок. Українки поділили 3-5 місця з Пейдж Крозон (Канада, 25 очок).

Нагадаємо, що завдяки успішному другому етапу збірна України піднялася до п'ятірки кращих Жіночої серії.