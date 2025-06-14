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Збірна України з баскетболу 3х3 – в півфіналі Жіночої серії

Андрій Мошкун — 14 червня 2025, 13:06
Збірна України з баскетболу 3х3 – в півфіналі Жіночої серії
ФБУ

Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 пробилася в півфінал Жіночої серії.

Про це пише ФБУ.

Українська жіноча команда 3х3 здобула впевнену перемогу у чвертьфіналі етапу Жіночої серії у Відні, Австрія. Наші баскетболістки обіграли збірну Сінгапуру з рахунком 21:13.

Найкращою гравчинею матчу стала Катерина Коваль, яка записала на свій рахунок 12 очок, 13 підбирань і 4 блок-шоти.

У півфіналі Україна вже сьогодні, 14 червня, зустрінеться зі збірною Нідерландів, яка на попередній стадії перемогла Португалію з рахунком 20:14. Півфінальний поєдинок заплановано на 17:50 ха Києвом.

Жіноча серія 3х3
Австрія, Відень
Плейоф, 1/4 фіналу, 14 червня

Україна — Сінгапур 21:13

Україна: Коваль 12, Уро-Ніле 6, Ляшко 3, Космач 0

Раніше повідомлялося, що чоловіча збірна з баскетболу 3х3 пробилася у фінал другого стопу Ліги Націй, де програла Австрії. 

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Катерина Коваль

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