Збірна України 3х3 піднялася у п'ятірку загального заліку Жіночої ліги

Національна жіноча збірна України з баскетболу 3х3 успішно розпочала свої виступи в сезоні Жіночої серії 2025/26.

Про це повідомляє Федерація баскетболу України.

На першому для себе етапі у Відні збірна України зайняла четверте місце, поступившись чемпіонкам збірній Нідерландів у півфіналі.

В Улан-Баторі українки також поступились в півфіналі майбутнім чемпіонкам Австралії, але в підсумку стали третіми на етапі.

У підсумку за два етапи жіноча збірна України 3х3 записала до активу 130 балів (70 в Улан-Баторі та 60 у Відні) і займає п’яте місце в загальному заліку сезону Жіночої серії 3х3.

Наразі лідерами є команда Нідерландів, яка зіграла на чотирьох етапах, вигравши три з них. Австралія, вигравши у Улан-Баторі, піднялась на друге місце.

Нагадаємо, вже 23-29 червня українки виступлять на чемпіонаті світу в Улан-Баторі, Монголія.

У Жіночій серії 3х3 наступного разу жіноча національна збірна 3х3 зіграє у Бухаресті 11-13 липня.