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Без Шульги: 50 баскетболістів передумали виходити на драфт НБА-2025

Олексій Погорелов — 30 травня 2025, 18:50
Без Шульги: 50 баскетболістів передумали виходити на драфт НБА-2025
Максим Шульга
Getty Images

Велика кількість баскетболістів прибрали свою кандидатуру з майбутнього драфту НБА.

Про це ліга повідомила в соцмережах.

Згідно з джерелом, одразу 50 гравців повідомили НБА про своє бажання бути виключеними зі списку "раннього запису" тих, хто має право на відбір на драфті 2025 року.

Серед цієї пів сотні баскетболістів немає Максима Шульги – українець планує виставити свою кандидатуру, щоб спробувати закріпитися в найкращій лізі світу.

У інших є час до 16 червня визначитися, чи хочуть вони брати участь у драфті НБА, який проходитиме 26 та 27 червня в Брукліні у "Барклайс Центрі".

Нагадаємо, що Максим Шульга був запрошений на драфт-комбайн НБА, що відбувався з 11 по 18 червня в Чикаго.

Там 22-річний українець вразив своєю точністю кидків, взяв участь у тренувальному матчі, а також домовився про тренування у складі одного з недавніх чемпіонів НБА.

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