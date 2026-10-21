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НБА готує угоди з клубами для запуску європейської ліги

Олексій Мурзак — 21 жовтня 2026, 00:21
НБА готує угоди з клубами для запуску європейської ліги

НБА наближається до укладення домовленостей із клубами для першого етапу власної європейської ліги.

Про це повідомляє Reuters.

За даними видання, оголосити команди можуть найближчим часом, а старт змагання поки планують на жовтень 2027 року.

Концепція НБА та ФІБА передбачає поєднання постійних франшиз із командами, які зможуть потрапляти до ліги за спортивними результатами. НБА планує інвестувати в академії, розвиток молодіжного баскетболу, маркетинг і спортивну інфраструктуру.

Переговори тривають попри те, що клуби Євроліги відхилили пропозицію про співпрацю.

Водночас НБА залишає можливість домовитися з Євролігою, яка, зі свого боку, розглядає розширення до 24 команд.

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