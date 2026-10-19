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Новачок Сакраменто ризикує пропустити новий сезон НБА через серйозну травму – інсайдер

Софія Кулай — 19 жовтня 2026, 08:37
Новачок Сакраменто ризикує пропустити новий сезон НБА через серйозну травму – інсайдер
Бен Сіммонс
Getty Images

Перший номер драфту 2016 року НБА Бен Сіммонс отримав розрив правого ахіллового сухожилля під час недільного тренування за Сакраменто.

Про це повідомив інсайдер ESPN Шемс Чаранія.

На 30-річного баскетболіста чекатиме операція. Терміни відновлення наразі невідомі, але, ймовірно, новий сезон-2026/27 для Сіммонса, який ще не розпочався, вже достроково завершений.

На початку вересня 2026-го Бен повернувся в НБА, підписавши однорічний контракт із Сакраменто. До травми за нову команду встиг взяти участь у двох передсезонних матчах. Австралієць зіграв проти Голден Стейт та Сан-Антоніо, у яких його команда зазнала поразок – 106:111 та 97:126 відповідно. У цих поєдинках Сіммонс набрав 21 бал, зробив 8 підбирань та стільки ж передач за 17,4 хвилини на майданчику.

Після закінчення сезону-2024/25 новачок Сакраменто не грав через проблеми зі спиною та дві операції. До цього він провів у лізі 108 ігор, у яких у середньому показав 5,9 очка, 5,8 підбирань та 5,8 передачі за гру. Він тричі брав участь у Матчі зірок.

Відзначимо, що на передсезонній підготовці Сакраменто програв усі свої п'ять зустрічей. Новий сезон для команди Сіммонса стартує вже 22 жовтня, коли вона зіграє виїзний матч проти Кліпперс. Початок – о 05:30 (за київським часом).

Раніше повідомлялося, що захисник Бостон Селтікс Пейтон Прітчард погодив новий контракт з клубом.

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