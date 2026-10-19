Новачок Сакраменто ризикує пропустити новий сезон НБА через серйозну травму – інсайдер

Перший номер драфту 2016 року НБА Бен Сіммонс отримав розрив правого ахіллового сухожилля під час недільного тренування за Сакраменто.

Про це повідомив інсайдер ESPN Шемс Чаранія.

На 30-річного баскетболіста чекатиме операція. Терміни відновлення наразі невідомі, але, ймовірно, новий сезон-2026/27 для Сіммонса, який ще не розпочався, вже достроково завершений.

На початку вересня 2026-го Бен повернувся в НБА, підписавши однорічний контракт із Сакраменто. До травми за нову команду встиг взяти участь у двох передсезонних матчах. Австралієць зіграв проти Голден Стейт та Сан-Антоніо, у яких його команда зазнала поразок – 106:111 та 97:126 відповідно. У цих поєдинках Сіммонс набрав 21 бал, зробив 8 підбирань та стільки ж передач за 17,4 хвилини на майданчику.

Після закінчення сезону-2024/25 новачок Сакраменто не грав через проблеми зі спиною та дві операції. До цього він провів у лізі 108 ігор, у яких у середньому показав 5,9 очка, 5,8 підбирань та 5,8 передачі за гру. Він тричі брав участь у Матчі зірок.

Відзначимо, що на передсезонній підготовці Сакраменто програв усі свої п'ять зустрічей. Новий сезон для команди Сіммонса стартує вже 22 жовтня, коли вона зіграє виїзний матч проти Кліпперс. Початок – о 05:30 (за київським часом).

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