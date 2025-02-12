До Дончича та Джеймса: Олексій Лень підпише контракт із Лейкерс
Олексій Лень
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Центровий збірної України Олексій Лень приєднається до Лос-Анджелес Лейкерс.
Про це пише авторитетний інсайдер Шемс Чаранія з посиланням на агента Майка Лельчіцкі.
Олексій Лень розпочинав сезон у складі Сакраменто, але Кінгз обміняли його до Вашингтона. Столичний клуб невдовзі відрахував його, бігмен мав стати гравцем Індіани Пейсерс.
Однак потім виявилося, що сам гравець зацікавив Лейкерс, оскільки клуб із Лос-Анджелеса скасував трейд Марка Вільямса і залишився фактично без центрових.
31-річний Лень був обраний на драфті-2013 під №5. За кар'єру в Національній баскетбольній лізі провів 680 поєдинків (240 розпочинав у старті). Його показники: 6,7 очка та 5,3 підбирання за 17,1 хвилини на паркеті.