До Дончича та Джеймса: Олексій Лень підпише контракт із Лейкерс

Центровий збірної України Олексій Лень приєднається до Лос-Анджелес Лейкерс.

Про це пише авторитетний інсайдер Шемс Чаранія з посиланням на агента Майка Лельчіцкі.

Олексій Лень розпочинав сезон у складі Сакраменто, але Кінгз обміняли його до Вашингтона. Столичний клуб невдовзі відрахував його, бігмен мав стати гравцем Індіани Пейсерс.

Однак потім виявилося, що сам гравець зацікавив Лейкерс, оскільки клуб із Лос-Анджелеса скасував трейд Марка Вільямса і залишився фактично без центрових.

Free agent 7-footer Alex Len will sign with the Los Angeles Lakers, agent Mike Lelchitski tells ESPN. Len intended to sign with the Pacers but has decided to land in LA after the Lakers rescinded the Mark Williams trade and created new opportunity. pic.twitter.com/pjqV5HaK4n — Shams Charania (@ShamsCharania) February 11, 2025

31-річний Лень був обраний на драфті-2013 під №5. За кар'єру в Національній баскетбольній лізі провів 680 поєдинків (240 розпочинав у старті). Його показники: 6,7 очка та 5,3 підбирання за 17,1 хвилини на паркеті.