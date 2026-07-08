Лень достроково залишив Реал

Український баскетболіст Олексій Лень залишив мадридський Реал, хоча мав ще один рік контракту.

Про це повідомила пресслужба іспанського клубу.

33-річний центровий виступав за "вершкових" із минулої осені, перейшовши із Лейкерс. В його угоді була прописана сума викупу, виплативши яку мадридці могли з ним попрощатися.

"Реал Мадрид та Олексій Лень домовилися про завершення його етапу як гравця нашого клубу. Реал бажає успіху йому та всій його родині на цьому новому етапі їхнього життя", – йдеться в заяві клубу.

Зазначимо, що українець зіграв за Реал 49 матчів у всіх турнірах. Він у середньому набирав 6,5 очки та 3,3 підбирання за 12,4 хвилини в матчах чемпіонату Іспанії.

Наприкінці сезону 33-річний бігмен зазнав травми плантарної фасції лівої стопи. Через неї він пропустив Фінал чотирьох Євроліги та плейоф чемпіонату Іспанії.

Раніше американський інсайдер Майкл Скотто повідомляв, що в угоді Леня передбачена опція повернення до НБА після першого сезону. Наразі невідомо, де він продовжить кар'єру.