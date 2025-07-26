Збірна України здолала Азербайджан на чемпіонаті Європи U-18

Юнацька збірна України здобула першу перемогу на чемпіонаті Європи U-18.

У першому матчі на турнірі "синьо-жовті" обіграли команду Азербайджану. Переможець визначився в овертаймі – 71:67.

Найрезультативнішим в України став Ілля Гогуленко, в активі якого 17 очок, 10 підбирань і 6 асистів.

Чемпіонат Європи U-18. Чоловіки, Дивізіон В

Група В, 26 липня

Україна – Азербайджан 71:67 ОТ (10:14, 12:12, 16:24, 23:11, 10:6)

Україна: Змієвський 5, Гогуленко 17 + 10 підбирань + 6 передач, Леськів 4 + 5 підбирань, Шепель 0, Сіннік 13 + 13 підбирань – старт; Зігельшіффер 16 + 5 підбирань, Житеньов 10 + 7 підбирань, Білоус 4, Трофімов 4 + 5 підбирань, Третяк 0, Рижков 0, Манець 0,

Нагадаємо, "синьо-жовті" у своєму першому матчі на турнірі поступились одному з фаворитів цьогорічного турніру Данії 53:92.

У неділю, 27 липня, українці зіграють свій третій свій матч на чемпіонаті Європи проти господарів Румунії. Початок – о 18:00 за київським часом.

Напередодні національна чоловіча збірна України у Ризі виграла другий контрольний матч проти Нідерландів в межах підготовки до серпневих матчів пре-кваліфікації чемпіонату світу-2027.