Молодіжна збірна України розгромно програла Данії на старті Євробаскету-2025

Юнацька чоловіча збірна України U-18 з поразки стартувала на чемпіонаті Європи в Дивізіоні В, який розпочався в Румунії.

В стартовому для себе матчі українські юнаки поступились одному з фаворитів цьогорічного турніру Данії 53:92, повідомила пресслужба Федерації баскетболу України.

Найкращим в складі збірної України став Ілля Гогуленко, який набрав 15 очок і зібрав 6 підбирань.

Євробаскет-2025 U-18

Чоловіки, 25 липня

Данія – Україна 92:53 (30:8, 14:15, 23:14, 25:16)

Завтра, 26 липня, о 20:30 Україна проведе другий свій матч на чемпіонаті Європи проти Азербайджана.

Напередодні національна чоловіча збірна України у Ризі виграла другий контрольний матч проти Нідерландів в межах підготовки до серпневих матчів пре-кваліфікації чемпіонату світу-2027.