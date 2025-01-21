Новачки Чикаго та Сан-Антоніо виступлять у конкурсі данків МВЗ-2025
Захичник Сан-Антоніо Стефон Касл та форвард Чикаго Матас Бузеліс підтвердили свою участь у конкурсі данків майбутнього зіркового вікенду-2025.
Про це повідомляє ESPN.
Новачки НБА зайняли два з чотирьох вільних слотів конкурси з кидків зверху.
Це означає, що другий рік поспіль новачки виступатимуть у данк-контесті. У минулому році змагалися Хайме Хакес (Маямі) та Джейкоб Топпін (Нью-Йорк).
Сан-Антоніо обрав Стефона Касла під загальним четвертим піком на Драфті НБА 2024 року. 20-річний баскетболіст вважається головним претендентом на нагороду найкращого новачка року.
Матас Бузеліс у свою чергу залишив драфт під одинадцятим номером завдяки піку Чикаго. Для 20-річного американця литовського походження це буде вже другий зірковий вікенд. Рік тому він брав учать у матчі висхідних зірок у складі команди гравців з G-Ліги.
Нагадаємо, що представник НБА не вигравав конкурс данків з 2022 року. Переможцем останніх двох контестів був Мак МакКланг, гравець G-Ліги.
Раніше стало відомо що український баскетболіст Святослав Михайлюк провів свій найрезультативніших матч цього сезону.