Новачки Чикаго та Сан-Антоніо виступлять у конкурсі данків МВЗ-2025

Захичник Сан-Антоніо Стефон Касл та форвард Чикаго Матас Бузеліс підтвердили свою участь у конкурсі данків майбутнього зіркового вікенду-2025.

Про це повідомляє ESPN.

Новачки НБА зайняли два з чотирьох вільних слотів конкурси з кидків зверху.

Це означає, що другий рік поспіль новачки виступатимуть у данк-контесті. У минулому році змагалися Хайме Хакес (Маямі) та Джейкоб Топпін (Нью-Йорк).

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Сан-Антоніо обрав Стефона Касла під загальним четвертим піком на Драфті НБА 2024 року. 20-річний баскетболіст вважається головним претендентом на нагороду найкращого новачка року.

Матас Бузеліс у свою чергу залишив драфт під одинадцятим номером завдяки піку Чикаго. Для 20-річного американця литовського походження це буде вже другий зірковий вікенд. Рік тому він брав учать у матчі висхідних зірок у складі команди гравців з G-Ліги.

Нагадаємо, що представник НБА не вигравав конкурс данків з 2022 року. Переможцем останніх двох контестів був Мак МакКланг, гравець G-Ліги.

Раніше стало відомо що український баскетболіст Святослав Михайлюк провів свій найрезультативніших матч цього сезону.