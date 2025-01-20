Харден наблизився до десятки найкращих скорерів в історії НБА, обійшовши Оскара Робертсона

Зірковий захисник Лос-Анджелес Кліпперс Джеймс Харден вийшов на 14 місце в списку найкращих скорерів в історії НБА.

Про це повідомляє сайт ліги.

Минулої ночі у грі з Лейкерс (116:102) "Борода" набрав 21 очко, 4 підбирання та 12 передач.

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За свою кар'єру в НБА 35-річний баскетболіст набрав уже 26 711 очок, що дозволило йому обійти легендарного Оскара Робертсона (26 710).

Попереду у Хардена не менш легендарний Хакім Оладжувон (26 948), якого він може обійти ще до завершення регулярного сезону.

Рекордсменом же є суперзірка Лейкерс ЛеБрон Джеймс, який у цьому ж дербі Лос-Анджелеса набрав 25 очок та оновив свій показник (41 351).

Congrats to @JHarden13 of the @LAClippers for moving into 14th on the all-time scoring list! pic.twitter.com/imtzEUzuK8 — NBA (@NBA) January 20, 2025

Цього сезону Джеймс Харден зіграв у 38 матчах, у яких набирав у середньому 21,4 очка, 5,8 підбирання та 8,0 передачі.

На даний момент Кліпперс посідають п'яте місце Західної конференції, вигравши 24 поєдинків з 41.

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