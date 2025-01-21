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Особистий рекорд сезону: Михайлюк набрав 19 очок і поставив яскравий блок-шот у матчі НБА

Руслан Травкін — 21 січня 2025, 06:48
Особистий рекорд сезону: Михайлюк набрав 19 очок і поставив яскравий блок-шот у матчі НБА
Святослав Михайлюк
Utah Jazz

Український баскетболіст Святослав Михайлюк набрав 19 очок у матчі НБА з Новим Орлеаном. Для нього це рекорд сезону.

Юта Джаз програла Пеліканс із рахунком 119:123.

Він вийшов у стартовій п'ятірці і відіграв 26 хвилин. Баскетболіст влучив 3/4 двоочкові, 4/10 триочкові та 1/1 з лінії штрафних.

Також на його рахунку 4 підбирання та 2 блок-шоти. Один із них був дуже яскравим, що потрапив у соцмережі ліги.

У пасиві Святослава 1 втрата та 1 фол. Показник плюс-мінус "+8".

Попереднім рекордом сезону Михалюка були 18 очок проти Брукліна (21 грудня) та Портленда (26 грудня).

Святослав Михайлюк НБА Юта Джаз

Святослав Михайлюк

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