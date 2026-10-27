Довгоочікувана перемога Голден Стейт, Мемфіс обіграв Юту Михайлюка у регулярному чемпіонаті НБА

У ніч із 26-го на 27-ме жовтня відбулися 9 ігор регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації.

Ігровий день розпочали перемоги Клівленда в овертаймі над Міннесотою та Шарлот над Вашингтоном.

Бостон оформив другу звитягу поспіль у новому сезону, розгромивши Чикаго з різницею аж у 35 балів.

Юта Святослава Михайлюка прикро програла Мемфіс, хоча друга та четверта чверті були за господарями. Українець провів на майданчику сумарно 13 хвилин 23 секунди. За відведений час не заробив жодного балу та зробив одне підбирання. Його клуб зазнав вже третьої поразки у чотирьох стартових іграх нового розіграшу НБА-2026/27. Наразі єдину перемогу баскетболісти Юти святкували у протистоянні проти Нью-Орлеана (120:119).

Оклахома-Сіті переграла Фінікс, але зазнала болючих втрат. Через різного характеру травми до лазарету потрапили Джейлен Вільямс та Кейсон Воллес. Обидва вибули на тривалий термін. У Вільямса діагностовано вивих лівого гомілкостопа та перелом малогомілкової кістки, тоді як у Воллеса розрив суглобової губи лівого плеча.

У заключному поєдинку дня Голден Стейт обіграв Денвер, здобувши дебютну перемогу у цьому сезоні. Зірковий Стеф Каррі набрав 24 очки, зробивши при цьому 3 підбирання та 3 передачі (за 26 хвилин). Він став другим за результативністю гравцем у цій зустрічі.

НБА – регулярний чемпіонат

27 жовтня

Клівленд – Міннесота 127:125 ОТ (24:31, 26:29, 36:26, 27:27, 14:12)

Шарлот – Вашингтон 110:103 (19:21, 35:23, 26:24, 30:35)

Бостон – Чикаго 134:99 (33:21, 33:33, 39:21, 29:24)

Маямі – Даллас 109:113 (37:23, 25:30, 32:30, 25:30)

Мілуокі – Індіана 110:102 (31:29, 19:32, 34:24, 26:17)

Оклахома-Сіті – Фінікс 125:114 (33:27, 34:26, 32:32, 26:29)

Г'юстон – Атланта 120:110 (32:35, 31:31, 28:19, 29:25)

Юта – Мемфіс 105:110 (21:30, 31:28, 24:31, 29:21)

Денвер – Голден Стейт 114:134 (32:28, 24:32, 28:40, 30:34)

Турнірна таблиця Східної конференції

Standings provided by Sofascore

Турнірна таблиця Західної конференції

Standings provided by Sofascore

Напередодні 26 жовтня відбулися ще 6 ігор поточного сезону НБА-2026/27.