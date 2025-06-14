Гілджес-Александер повторив унікальне досягнення 1947 року в межах Фіналу НБА

Зірковий розігруючий Оклахоми Шай Гілджес-Александре примудрився повторити 78-річне досягнення, встановлене у фінальній серії.

Про це повідомляє BasketNews.

Сьогодні, 14 червня, Тандер обіграли Індіану (111:104) та зрівняли рахунок у Фіналі НБА (2-2).

У цьому матчі Гілджес-Александер став найбільш результативним гравцем, набравши 35 очок. Але при цьому він не віддав жодної передачі.

Новоспечений MVP НБА став першим гравцем з 1947 року, хто набрав 35+ очок без передач. 78 років тому цим відзначився Джо Фулкс, який набрав 37 очок.

Тепер Оклахома матиме можливість взяти серію під свій контроль, оскільки команда Марка Дейно повернула собі перевагу домашнього паркету.

Гра №5 фінальної серії НБА між Оклахомою та Індіаною відбудеться в ніч на 17 червня. На нашому сайті можна ознайомитися з розкладом та результатами всіх матчів постсезону.

Раніше стало відомо про смерть чемпіона НБА 1990 року та колишнього одноклубника Майкла Джордана Девіда Грінвуда.