Провал від Пейсерз у четвертій чверті: Оклахома зрівняла рахунок у фіналі НБА

У ніч з 13 на 14 червня відбувся четвертий матч фінальної серії Національної баскетбольної асоціації сезону-2024/25.

Переможець визначився на останніх секундах. Поєдинок завершився перемогою Оклахоми з рахунком 111:104, хоча перед останньою чвертю Індіана мала перевагу в сім очок.

Баскетбол – НБА-2024/25

14 червня, фінал, четвертий гра

Індіана – Оклахома 104:111 (35:34, 25:23, 27:23, 17:31)

Статистика матчу

На початку гри в Індіани виходило майже все, що дозволило за 5 хвилин відірватися на 8 очок – 20:12. Оклахома відповіла своїм ривком і невдовзі рахунок уже був рівний – 24:24.

Рівність була до сирени про перерву – 35:34 на користь Пейсерз. У господарів найкращим став Паскаль Сіакам. Камерунець до 10 очок додав 4 перехоплення.

У другій чверті темп упав, що пішло на користь Тандер. Гості зуміли відірватися на 6 очок (51:45), проте повністю провалили кінцівку. За Пейсерз увімкнулися лідери, що повернуло їм перевагу – 60:57. Не йшли у "громовержців" кидки з-за дуги – лише 1 влучний кидок із 10 спроб за половину.

REVERSE.

OFF THE GLASS.

WITH ENGLISH.



My goodness Tyrese 🤯 pic.twitter.com/Qe6zsVS49i — NBA (@NBA) June 14, 2025

Треті 12 хвилин також йшли під контролем колективу Карлайла, була перевага в 9 очок (82:73). Тримали у грі "громовержців" вдалі дії Шея Гілджес-Александера, який не дуже успішно себе проявив у першій половині, і виступ Алекса Карузо - захисник встигав і в атаці, і в захисті.

Після того як Халібертон пішов перепочити, Індіана провела кілька невдалих розіграшів м'яча, проте Тандер не скористалися цим сповна. Перед останньою чвертю андердог має непогану перевагу – 87:80.

За перші 5 хвилин вирішальної частини гри Індіана здобула всього 4 очки. І не дивно, що рахунок став рівним – 91:91.

"Нога в ногу" йшли команди і надалі. За 4 хвилини до фінальної сирени все ще була рівновага – 97:97.

SGA GIVES OKC THEIR FIRST LEAD IN THE 2H 🤯



GET TO ABC NOW FOR GAME 4's ENDING!!! pic.twitter.com/wgldzo4uFy — NBA (@NBA) June 14, 2025

Вдалі дії Гілджес-Александера вивели переможця Заходу вперед (104:103) вперше з другої чверті. Після цього баскетболісти Марка Дейно не виблискували, але господарі взагалі провалились: ейр-бол Халібертона, невдалі дії Сіакама на підбиранні, Тернер не влучив дальній кидок, а потім за рахунку 103:107 Бенедикт Матурін двічі промахнувся з лінії штрафних.

Оклахома "на зубах" зрівнює рахунок у серії. Наступне протистояння відбудеться на їхній арені "Пейком-центр" у ніч на 17 червня.

За переможців чудово себе проявили всі лідери: Гілджес Александр (35 очок + 3 перехоплення), Джейлен Вільямс (27 + 7 підбирань), Алекс Карузо (20 + 5 перехоплень) та Чет Холмгрен (14 + 14 підбирань).

У складі Індіани Паскаль Сіакам набрав 20 очок, до яких додав 8 підбирань і 5 перехоплень. Тайріз Халібертон віддав 7 асистів при 18 пунктах.

Індіана приєдналася до НБА у 1976 році. За 49 років команда не ставала чемпіоном. Найкращим показником франшизи є фінал у сезоні-1999/00.

Тандер стали клубом НБА у 2008 році. Вже 2012 року їм вдалося дійти до фіналу, де була поразка від Маямі (1-4).

Ця команда утворилася внаслідок переїзду Сіетл Суперсонікс. Цей клуб ставав чемпіоном у 1979 році.