Колишній одноклубник Джордана та чемпіон НБА помер від раку

Чемпіон НБА 1990 року у складі Детройт Пістонс Девід Грінвуд помер у віці 68 років.

Про це повідомляє сайт НБА.

За інформацією джерела, колишній бігмен низки клубів програв тривалу боротьбу раку 8 червня у Ріверсайді, штат Каліфорнія.

The NBA mourns the passing of David Greenwood (1957-2025).



The No. 2 overall pick of the 1979 NBA Draft, David played 12 NBA seasons with the Chicago Bulls, San Antonio Spurs, Denver Nuggets and Detroit Pistons. Greenwood won a championship as a member of the Pistons in 1990. We… pic.twitter.com/7yWElzrNK9 — NBA History (@NBAHistory) June 11, 2025

Девід Грінвуд був обраний під загальним другим піком на драфті НБА 1979 року командою Чикаго Буллз, за яку він виступав до 1985 року. Цікаво, що тоді "бики" програли підкидування монетки Лейкерс, які у підсумку забрали Меджика Джонсона.

Протягом наступних 3,5 сезонів баскетболіст грав за Сан-Антоніо, який у січні 1989 року відправив його у Денвер. У жовтні того ж року Грінвуд підписав контракт із Детройтом.

Будучи резервістом, Девід допоміг "Поганим хлопцям" виграти Кубок Ларрі О'Браєна у 1990 році. Влітку він повернувся до Сан-Антоніо, який у травні 1991 року відрахував його, після чого гравець завершив кар'єру.

Пізніше Грінвуд працював тренером у своїй шкільній альма-матер, привівши Verbum Dei до титулів чемпіона штату в 1998 і 1999 роках. У 2021 році його ввели до Зали слави студентського баскетболу.

Раніше стало відомо, що Нью-Йорк змінив тактику пошуку нового тренера після серії невдалих переговорів.