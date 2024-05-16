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Трипл-дабл Дончича в другому матчі поспіль вивів Даллас вперед у серії плей-оф НБА

Олег Сагайдак — 16 травня, 10:29
Трипл-дабл Дончича в другому матчі поспіль вивів Даллас вперед у серії плей-оф НБА

Словенський лідер Даллас Маверікс Лука Дончич оформив трипл-дабл у другому матчі поспіль, його клуб у ніч на 16 травня здобув перемогу над Оклахома-Сіті та вийшов вперед у серії другого раунду плей-оф Національної баскетбольної асоціації (НБА).

В активі 25-річного розігруючого захисника 31 очко, 10 підбирань і 11 передач. Він влучив 12 кидків з 22 з гри, а також реалізував 5 із 11 триочкових та 2 з 3 штрафних.

Наступна гра між цими командами відбудеться 19 травня в Далласі.

Нагадаємо, Бостон українця Святослав Михайлюка здолав Клівленд і вийшов до фіналу конференції.

Раніше колишній гравець НБА і чинний експерт ESPN Остін Ріверс розкритикував гру захисника Індіани та олімпійської збірної США Тайріза Халібертона.

NBA Оклахома-Сіті Лука Дончич Даллас Маверікс

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