Трипл-дабл Дончича в другому матчі поспіль вивів Даллас вперед у серії плей-оф НБА
Словенський лідер Даллас Маверікс Лука Дончич оформив трипл-дабл у другому матчі поспіль, його клуб у ніч на 16 травня здобув перемогу над Оклахома-Сіті та вийшов вперед у серії другого раунду плей-оф Національної баскетбольної асоціації (НБА).
В активі 25-річного розігруючого захисника 31 очко, 10 підбирань і 11 передач. Він влучив 12 кидків з 22 з гри, а також реалізував 5 із 11 триочкових та 2 з 3 штрафних.
Наступна гра між цими командами відбудеться 19 травня в Далласі.
Нагадаємо, Бостон українця Святослав Михайлюка здолав Клівленд і вийшов до фіналу конференції.
Раніше колишній гравець НБА і чинний експерт ESPN Остін Ріверс розкритикував гру захисника Індіани та олімпійської збірної США Тайріза Халібертона.