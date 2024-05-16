Трипл-дабл Дончича в другому матчі поспіль вивів Даллас вперед у серії плей-оф НБА

Словенський лідер Даллас Маверікс Лука Дончич оформив трипл-дабл у другому матчі поспіль, його клуб у ніч на 16 травня здобув перемогу над Оклахома-Сіті та вийшов вперед у серії другого раунду плей-оф Національної баскетбольної асоціації (НБА).

В активі 25-річного розігруючого захисника 31 очко, 10 підбирань і 11 передач. Він влучив 12 кидків з 22 з гри, а також реалізував 5 із 11 триочкових та 2 з 3 штрафних.

Наступна гра між цими командами відбудеться 19 травня в Далласі.

El Luka Doncic post derrota >>>>>>>>



Hoy terminó con 31 puntos, 10 rebotes y 11 asistencias. Mavericks en posición de cerrarlo en casa y volver a Finales de Conferencia.pic.twitter.com/sHtTegMDNb — Ritmo NBA (@RitmoNba) May 16, 2024

Нагадаємо, Бостон українця Святослав Михайлюка здолав Клівленд і вийшов до фіналу конференції.

Раніше колишній гравець НБА і чинний експерт ESPN Остін Ріверс розкритикував гру захисника Індіани та олімпійської збірної США Тайріза Халібертона.