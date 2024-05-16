Бостон Михайлюка здолав Клівленд та вийшов у фінал конференції, Даллас переміг Оклахому: результати матчів плей-оф НБА
У ніч на 16 травня відбулися два матчі другого раунду плей-оф Національної баскетбольної асоціації (НБА).
Бостон, за який виступає українець Святослав Михайлюк, здолав Клівленд та вийшов у фінал Східної конференції. Українець весь поєдинок провів на лаві запасних.
Також Даллас впевнено переміг Оклахому-Сіті, що дозволило команді вийти вперед у серії (3:2).
НБА — Другий раунд плей-оф
16 травня
Бостон — Клівленд 113:98 (28:28, 30:24, 27:26, 28:20)
Рахунок у серії — 4:1
Бостон пройшов у наступну стадію.
Оклахома-Сіті — Даллас 92:104 (22:24, 22:30, 23:25, 25:25)
Рахунок у серії — 2:3
Наступна зустріч відбудеться 19 травня в Далласі.
Сітка плей-оф
Нагадаємо, напередодні Денвер з 40 очками Йокича переміг Міннесоту, а Нью-Йорк Брансона виграв у Індіани.