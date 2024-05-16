Бостон Михайлюка здолав Клівленд та вийшов у фінал конференції, Даллас переміг Оклахому: результати матчів плей-оф НБА

У ніч на 16 травня відбулися два матчі другого раунду плей-оф Національної баскетбольної асоціації (НБА).

Бостон, за який виступає українець Святослав Михайлюк, здолав Клівленд та вийшов у фінал Східної конференції. Українець весь поєдинок провів на лаві запасних.

Також Даллас впевнено переміг Оклахому-Сіті, що дозволило команді вийти вперед у серії (3:2).

НБА — Другий раунд плей-оф

16 травня

Бостон — Клівленд 113:98 (28:28, 30:24, 27:26, 28:20)



Рахунок у серії — 4:1

Бостон пройшов у наступну стадію.

Оклахома-Сіті — Даллас 92:104 (22:24, 22:30, 23:25, 25:25)

Рахунок у серії — 2:3

Наступна зустріч відбудеться 19 травня в Далласі.

Сітка плей-оф

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Нагадаємо, напередодні Денвер з 40 очками Йокича переміг Міннесоту, а Нью-Йорк Брансона виграв у Індіани.