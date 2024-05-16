Ріверс: Халібертон виграв конкуренцію у Брансона за місце в олімпійській збірній, але в серії плей-оф сильно йому поступається

Колишній гравець НБА і чинний експерт ESPN Остін Ріверс вважає, що лідер Індіани Тайріз Халібертон у серії плей-оф сильно поступається за рівнем гри Джейлену Брансону з Нью-Йорку, в якого виборов місце в збірній США на Олімпійські ігри-2024 в Парижі.

"Все розпочинається з лідера. Халібертон. Він мав 13 очок в останній грі. 5-7 із них набрав наприкінці, коли результат уже був зрозумілий. Він був неефективним. Не зміг нав'язати свій ритм. Одна річ, коли ти не набираєш очки, але ти маєш вести свою команду. Ти її мотор. Він мав уже кілька матчів у цій серії, коли "пропадав". Джейлен Брансон набрав 44 очки. Він не потрапив до олімпійської збірної. Халібертон виграв конкуренцію, але в цій серії останній дуже сильно поступається. Мені подобається Тайріз, але він дуже часто не показує свій рівень. Тоді як Брансон "тягне" клуб за собою. Шей Гілджес-Александер бере на себе відповідальність за результат. Усі кращі захисники справляються зі своїми задачами. Халібертону потрібно зробити крок вперед. Ми знаємо, що він здатний на це. Але нам потрібні підтвердження», – заявив Ріверс.

"Все розпочинається з лідера.

Халібертон. Він мав 13 очок в останній грі. 5-7 із них набрав наприкінці, коли результат уже був зрозумілий. Він був неефективним. Не зміг нав'язати свій ритм. Одна річ, коли ти не набираєш очки, але ти маєш вести свою команду. Ти її мотор. Він мав уже кілька матчів у цій серії, коли "пропадав".

Джейлен Брансон набрав 44 очки. Він не потрапив до олімпійської збірної. Халібертон виграв конкуренцію, але в цій серії останній дуже сильно поступається. Мені подобається Тайріз, але він дуже часто не показує свій рівень. Тоді як Брансон "тягне" клуб за собою.

Шей Гілджес-Александер бере на себе відповідальність за результат. Усі кращі захисники справляються зі своїми задачами.

Халібертону потрібно зробити крок вперед. Ми знаємо, що він здатний на це. Але нам потрібні підтвердження», – заявив Ріверс.

"Haliburton got that nod over [Jalen Brunson] for the Olympics ... it hasn't even been close throughout this series."😳 @AustinRivers25 on what the the Pacers need from Tyrese Haliburton to force a Game 7 👀 pic.twitter.com/nOFvnbldHg — NBA on ESPN (@ESPNNBA) May 15, 2024

Нью-Йорк у п'ятому матчі серії завдяки результативній грі лідера Брансона виявився сильнішим за Індіану (121:91) та повів у рахунку в протистоянні.

Нагадаємо, Бостон українця Святослава Михайлюка здолав Клівленд та вийшов у фінал конференції, а Даллас переміг Оклахому.