Мінус Альба, плюс Дубай: Євроліга затвердила розширення до 20 команд на сезон-2025/26

Підтверджено розширення Євроліги з 18 до 20 команд, починаючи з сезону-2025/26.

Про це повідомляє BasketNews.

Сьогодні, 29 травня, відбулося засідання команд-засновниць турніру, за підсумком якого було затверджено розширення кількості учасників у наступному сезоні.

Формат Євроліги не зміниться: у плейоф вийдуть перші шість команд, ще чотири зіграють в турнірі плей-ін. Кількість матчів регулярного сезону зросте з 34 до 38.

Також зміниться склад учасників. Альба, яка провела в Євролізі останні 24 роки, вирішила піти та приєднатися до Ліги чемпіонів ФІБА. Три вільні місця посядуть Валенсія, Хапоель Тель-Авів та Дубай.

Монако, Валенсія, Партизан, Црвена Звезда та Віртус отримали трирічні ліцензії. Дубай як виняток гратиме з п'ятирічною ліцензією.

Париж залишиться в турнірі, отримавши однорічний wild-card. Євроліга хоче оцінити потенціал паризького ринку, включаючи його стійкість і загальний внесок у довгострокове бачення ліги.

Приєднання Дубаю розглядається як стратегічний крок, що відкриває двері для нових спонсорів та комерційних партнерств на Близькому Сході. Ліга прагне оцінити вплив Дубая протягом цього п'ятирічного періоду, перш ніж приймати рішення про подальші довгострокові зобов'язання в регіоні.

Склад учасників Євроліги в сезоні-2025/26

Анадолу Ефес (Туреччина);

АСВЕЛ (Франція);

Басконія (Іспанія);

Дубай (ОАЕ);

Црвена Звезда (Сербія);

Монако (Франція);

Мілан (Італія);

Барселона (Іспанія);

Баварія (Німеччина);

Фенербахче (Туреччина);

Хапоель Тель-Авів (Ізраїль);

Маккабі Тель-Авів (Ізраїль);

Олімпіакос (Греція);

Панатінаїкос (Греція);

Париж (Франція);

Партизан (Сербія);

Реал Мадрид (Іспанія);

Валенсія (Іспанія);

Віртус (Італія);

Жальгіріс (Литва).

Нагадаємо, що недавно відбувся фінальний матч Євроліги, в якому Фенербахче переграв Монако та став чемпіоном сезону-2024/25.

А в матчі за третє місце Євроліги в межах грецького дербі Олімпіакос переграв Панатінаїкос.

Раніше з'явилася інформація, що Црвена Звезда погрожує залишити Лігу АВА через дискваліфікацію свого гравця.