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Легендарний тренер Сан-Антоніо випереджає графік у реабілітації після інсульту

Олексій Погорелов — 18 березня 2025, 22:20
Грегг Попович, тренер Сан-Антоніо Сперс
Грегг Попович
НБА

Форвард Сан-Антоніо Сперс Гаррісон Барнс поділився подробицями стану здоров'я тренера команди Грегга Поповича.

Про це повідомляє ESPN.

За словами 32-річного баскетболіста, один з найвидатніших тренерів в історії НБА випереджає графік реабілітації після перенесеного інсульту на початку листопада минулого року.

Інше джерело зазначило, що всього за п'ять місяців Попович просунувся до стадії, на яку зазвичай пацієнтам з інсультом потрібно близько дев'яти місяців.

Однак, залишається невизначеним, чи зможе легендарний фахівець повернутися до керма "шпор" в наступному сезоні. Раніше була інформація, що до кінця цієї кампанії команда залишатиметься без 76-річного тренера.

Нагадаємо, що Грегг Попович є членом Залу слави баскетболу, працюючи в Сан-Антоніо з 1996 року. Він є рекордсменом за кількістю перемог в історії НБА, а також привів САС до п'яти чемпіонських титулів. Крім того, Попович є триразовим тренером року НБА.

З тимчасовим головним тренером Мітчем Джонсоном на чолі Сперс наразі посідають 13 місце в Західній конференції з показником 28-39.

Сезон був багатообіцяючим, але втрати Віктора Вембаньями та Де'Аарона Фокса перекреслили всі сподівання команди.

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