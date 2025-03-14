У пару до Вембаньями: зірка Сан-Антоніо вибув до кінця сезону

Захисник Сан-Антоніо Д’Аарон Фокс вибув до кінця сезону через травму мізинця.

Про це повідомляє ESPN.

Гравець ляже на операцію на мізинці руки. Баскетболіст отримав травму під час тренувального табору у жовтні та грав із нею весь сезон.

Рішення зробити операцію зараз було ухвалено для того, щоб прискорити процес відновлення та мати можливість налагодити взаємодію з командою у міжсезоння.

Сперс виміняли його на початку лютого. Після переходу провів 17 ігор, набираючи в середньому 19,7 очка, 4,3 підбирання та 6,8 передачі за 34 хвилини на майданчику.

Сан-Антоніо займає 12-е місце в Західній конференції з результатом 27-37.

Нагадаємо, що головний лідер команди Віктор Вембаньяма вибув до кінця сезону через тромбоз глибоких вен правого плеча.