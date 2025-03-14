У пару до Вембаньями: зірка Сан-Антоніо вибув до кінця сезону
Д'Аарон Фокс
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Захисник Сан-Антоніо Д’Аарон Фокс вибув до кінця сезону через травму мізинця.
Про це повідомляє ESPN.
Гравець ляже на операцію на мізинці руки. Баскетболіст отримав травму під час тренувального табору у жовтні та грав із нею весь сезон.
Рішення зробити операцію зараз було ухвалено для того, щоб прискорити процес відновлення та мати можливість налагодити взаємодію з командою у міжсезоння.
Сперс виміняли його на початку лютого. Після переходу провів 17 ігор, набираючи в середньому 19,7 очка, 4,3 підбирання та 6,8 передачі за 34 хвилини на майданчику.
Сан-Антоніо займає 12-е місце в Західній конференції з результатом 27-37.
Нагадаємо, що головний лідер команди Віктор Вембаньяма вибув до кінця сезону через тромбоз глибоких вен правого плеча.