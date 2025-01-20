Тренер Оклахоми очолить одну з команд нового формату Матчу всіх зірок-2025

Тренер Оклахома-Сіті Тандер Марк Дейно буде наставником однієї з чотирьох команд Матчу всіх зірок-2025, який відбудеться в ніч на 17 лютого.

Про це повідомляє сайт НБА.

Дейно працюватиме на зірковому вікенді в якості тренера найкращої команди Західної конференції. Оклахома отримала такий статус після нічної перемоги над Брукліном (127:101).

Для 39-річного тренера це перший в кар'єрі виклик на Матч усіх зірок. Він також став першим тренером Тандер з часів Філа Брукса (сезон-2013/14), який працюватиме на МВЗ.

Згідно з джерелом, один з асистентів Дейно очолить другу команду Матчу всіх зірок.

Дві інші команди МВЗ очолять тренер та асистент кращої команди Сходу, якою зараз з великим запасом є Клівленд. Тож можна очікувати на появу Кенні Аткінсона та його помічника в ролі тренерів інших зіркових колективів.

Нагадаємо, що Матч усіх зірок-2025 пройде в оновленому форматі з чотирьох команд.

Сам зірковий вікенд проходитиме у Сан-Франциско в Чейз Центрі, домашній арені Голден Стейт Ворріорз.