Сакраменто з Ленем розбив Вашингтон, Лейкерс із Леброном поступились Кліпперс в матчі НБА

У ніч з 19 на 20 січня завершилась низка матчів НБА.

Так, Сакраменто разом з Олексієм Ленем здолав Вашингтон. Український баскетболіст провів на паркеті понад 16 хвилин та заробив за цей час чотири очки, а також виконав 4 підбирання.

У ще одному матчі ігрового дня Лейкерс, попри 25 очок Леброна Джеймса, програли Кліпперс.

НБА – регулярний чемпіонат

20 січня

Орландо – Денвер 100:113 (29:28, 23:26, 25:39, 23:20)

Мілуокі – Філадельфія 123:109 (30:21, 29:29, 31:31, 33:28)

Оклахома – Бруклін 127:101 (39:19, 30:30, 29:28, 29:24)

Кліпперс – Лейкерс 116:102 (32:26, 32:23, 28:28, 24:25)

Портленд – Чикаго 113:102 (22:34, 31:19, 34:24, 26:25)

Сакраменто – Вашингто 123:100 (32:26, 30:22, 28:29, 33:23)

Зазначимо, що сьогодні ввечері відбудеться ще п'ять матчів НБА.

Раніше повідомлялось, що власник Бостона планує продаж франшизи.