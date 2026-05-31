Сан-Антоніо дотиснув Оклагому та вийшов у фінал плейоф НБА

У ніч із 30 на 31 травня відбувся півфінальний поєдинок раунду плейоф Національної баскетбольної асоціації, в якому Сан-Антоніо на виїзді обіграв Оклагому-Сіті у сьомому матчі.

Зустріч завершилась з рахунком 111:103. "Сперс" виграли серію з рахунком 4:3 та вийшли у фінал НБА.

Найрезультативнішим гравцем у складі Сан-Антоніо став французький центровий Віктор Вембаньяма, в активі якого 22 очки, 7 підбирань і 2 результативні передачі.

У господарів найкращу результативність продемонстрував захисник Шей Гілджес-Александер: 35 очок, 4 підбирання та 9 асистів.

НБА – раунд плейоф

Півфінал, 29 травня

Оклагома-Сіті – Сан-Антоніо 103:111 (25:32, 28:24, 24:24, 26:31)

Нагадаємо, що перший фіналіст НБА вже відомий. Нью-Йорк оформив свіп у протистоянні із Клівлендом.