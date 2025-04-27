Наблизився до п'ятірки кращих: Керр обійшов Ларрі Брауна за кількістю перемог в плейоф НБА

Головний тренер Голден Стейт Ворріорз Стів Керр вийшов на чисте шосте місце в рейтингу фахівців за кількістю перемог у плейоф НБА.

Про це ліга повідомила в соцмережах.

Сьогодні, 27 квітня, "воїни" обіграли Х'юстон з рахунком 104:93, завдяки чому вони повели у серії першого раунду 2-1.

Дана перемога стала для Кера вже 101-ю в межах плейоф. За цим показником 59-річний американець вийшов на шосте місце, перевершивши досягнення великого Ларрі Брауна (100 перемог).

Попереду у Керра чинний тренер Маямі Хіт Ерік Споельстра, який виграв з флоридським колективом 110 матчів постсезону.

Рекорд НБА за кількістю перемог у плейоф належить 11-разовому чемпіону в статусі тренера Філу Джексону. Екс-наставник легендарних Чикаго Буллз та Лос-Анджелес Лейкерс виграв 229 поєдинків, що із великим запасом є найкращим результатом в історії ліги.

Congrats to Steve Kerr of the @warriors for moving into 6th all-time in playoff coaching wins!#NBAPlayoffs presented by Google pic.twitter.com/4gc12bfNA8 — NBA (@NBA) April 27, 2025

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з розкладом та результатами всіх матчів першого раунду плейоф НБА.

Раніше стало відомо, що зірка Міннесоти уникнув покарання після того, як назвав суддю "с*кою".