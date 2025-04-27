Оклахома свіпнула Мемфіс, Денвер баззер бітером переміг Кліпперс, Каррі розібрався із Х'юстоном

Вчора, 26 квітня, стартував черговий ігровий день першого раунду плейоф НБА, в межах якого були зіграні чотири матчі.

Перша гра не подарувала жодної інтриги. Клівленд за підсумками першої ж чверті вирвався вперед на 13 очок, після чого команда Кенні Аткінсона продовжила нарощувати свій відрив. Маямі нічого не зміг із цим зробити, у підсумку зазнавши розгромної поразки.

Оклахома стала першою командою плейоф, яка пройшла до другого раунду. Це сталося після того, як Тандер здобули четверту перемогу поспіль над Мемфісом. І хоча Гріззліс навіть без травмованого Джа Моранта дали бій, це не врятувало їх від свіпу 0-4.

Найцікавіший матч цього ігрового дня рпоходив у Лос-Анджелесі, де місцеві Кліпперс приймали Денвер. Команди видали доволі рівну першу половину, після якої Наггетс провели шикарну третю чверть, вигравши її з різницею +18. Але "вітрильники" змогли відігратися, а тому на фанатів знову очікував клатч, який завершився аллей-упом під фінальну сирену від Аарона Гордона.

Джиммі Батлер все ж таки не встиг відновитися до третьої гри серії, але це все одно не завадило Голден Стейт виграти перший поєдинок з Х'юстоном на власному майданчику. Стеф Каррі набрав 36 очок, що із запасом стало найкращим показником в матчі.

НБА – плейоф

перший раунд, 26-27 квітня

Маямі – Клівленд 87:124 (20:33, 22:29, 22:26, 23:36) – рахунок у серії 0-3

Мемфіс – Оклахома 115:117 (31:34, 28:26, 26:28, 30:29) – Оклахома виграла серію 4-0

Кліпперс – Денвер 99:101 (22:27, 26:23, 17:35, 34:16) – рахунок у серії 2-2

Голден Стейт – Х'юстон 104:93 (18:22, 28:27, 23:22, 35:22) – рахунок у серії 2-1

Нагадаємо, що вчора, 26 квітня, стартувала серія бронзового фіналу Суперліги між Рівним та Черкаськими Мавпами.