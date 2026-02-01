Чикаго переграв Маямі, Даллас поступився Х'юстону в НБА

У ніч з 31 січня на 1 лютого відбулась низка матчів у межах Національної баскетбольної асоціації.

Чикаго завдяки 29 очкам Досунму здолав Маямі, Даллас програв Х'юстону, а Міннесота упевнено здолала Мемфіс. Зауважимо, що для Маверікс ця поразка стала вже четвертою поспіль.

НБА – регулярний чемпіонат

1 лютого

Індіана – Атланта 129:124 (35:39, 45:34, 23:27, 26:24)

Філадельфія – Нью-Орлеан 124:114 (31:33, 36:21, 20:27, 37:33)

Маямі – Чикаго 118:125 (25:31, 38:25, 21:35, 34:34)

Мемфіс – Міннесота 114:131 (21:30, 28:28, 30:39, 35:34)

Х'юстон – Даллас 111:107 (31:28, 28:23, 28:31, 24:25)

Напередодні лідера Філадельфії дискваліфікували на 25 матчів за порушення антинаркотичної програми.